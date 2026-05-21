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Jota Benz es uno de los chicos reality más queridos de 'Esto es guerra'. Sin embargo, el novio de Angie Arizaga fue despedido recientemente del reality de América TV luego de negarse a afeitarse por completo la barba, al asegurar que su apariencia forma parte de su imagen profesional y de distintas campañas publicitarias.

Ahora, el modelo ha causado revuelo en redes sociales al reaparecer irreconocible en una serie de fotografías que compartió, en las que luce una barba mucho más larga y frondosa. Además, la publicación también sería una indirecta hacia su excuñada Jazmín Pinedo, quien lo cuestionó por negarse a afeitarse.

Jota Benz luce irreconocible y se pone a buscar trabajo tras ser echado de 'EEG'

En la publicación en la que compartió las fotografías en las que aparece con una barba gigantesca, editadas mediante inteligencia artificial (IA), Jota Benz reveló en tono irónico que ahora buscaba trabajo.

“Buscando chamba donde acepten barbas. Etiqueten aquí para mandar mi CV”, escribió el modelo, en referencia a la polémica que protagonizó en 'Esto es guerra'. La publicación se viralizó rápidamente y muchos usuarios creyeron que las fotografías eran reales, sin percatarse de que habían sido creadas con IA.

Jota Benz y su fuerte discusión con Jazmín Pinedo por su barba

La polémica por la salida de Jota Benz comenzó días atrás, cuando la conductora de 'América Espectáculos', Jazmín Pinedo, criticó públicamente que algunos miembros compitan con barba, pese a que antes eso no estaba permitido. Sus comentarios provocaron la rápida reacción del modelo, quien no dudó en responderle a su excuñada.

Tras esta discusión, el tribunal de 'EEG' decidió obligar a la pareja de Angie Arizaga a afeitarse toda la barba para continuar en el reality. Sin embargo, él se negó y finalmente la producción optó por retirarlo del programa.