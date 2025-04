Vania Bludau rompió su silencio en 'Magaly TV, la firme', donde abordó las recientes declaraciones de Mario Irivarren y descartó cualquier posibilidad de encontrarse con él. El escándalo, que involucra a ambos exnovios y la presunta mediación de Alejandra Baigorria, ha generado gran atención mediática, especialmente luego de que el chico reality comentara sobre su deseo de "cerrar ciclos" con Bludau.

El reportero del programa le consultó directamente a Vania si había pedido la intervención de Alejandra para acercarse nuevamente a Mario. Sin embargo, Vania Bludau dejó claro que no hay lugar para especulaciones sobre su relación con Mario Irivarren. La modelo respondió tajantemente, dejando en claro que la relación terminó por razones dolorosas.

¿Qué dijo Vania Bludau sobre el video viral de Mario Irivarren?

La integrante de 'El gran chef famosos', visiblemente molesta por las insinuaciones sobre un posible reencuentro con Mario Irivarren, afirmó: “¿Yo? Ustedes saben por qué mi relación con él terminó. Creo que está de más hablar de ese tema”. Con estas palabras, Vania cerró cualquier puerta a una reconciliación, recordando a los medios el doloroso final de su relación.

Vania Bludau, quien denunció públicamente en 2022 abusos físicos y psicológicos por parte del conductor de 'Good Time', reafirmó que no hay motivos para revivir el pasado. En esa ocasión, detalló episodios de violencia durante su relación, incluyendo momentos de ahorcamiento y humillación frente a otras personas.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la polémica llamada a Vania Bludau?

Durante su descargo en 'Good Time', Mario Irivarren explicó que su deseo de contactar a Vania Bludau nació de la necesidad de cerrar un ciclo pendiente en su vida. "Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, era para cerrar ciclos de lo que pasó. Es de conocimiento público que acabamos en malos términos, pero siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan es bueno tener esa conversación para cerrar las heridas del pasado", expresó el chico reality.

No obstante, Mario reconoció que la manera y el contexto en los que intentó buscar ese cierre no fueron los adecuados. "Estábamos en la fiesta, estaba muy muy tomado, con toda la euforia del momento, y la cagué. No hay más vueltas que darle, reconozco que la cagué, sé que estuvo mal", señaló, dejando en claro que su estado de embriaguez influyó en su mal proceder durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.