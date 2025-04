La relación pasada entre Vania Bludau y Mario Irivarren vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Recientemente, un video captado durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ha desatado especulaciones sobre un posible acercamiento entre los exnovios. En el clip, se escucha a la empresaria peruana comentarle al chico reality que su expareja estaba detrás de él, situación que provocó una respuesta inesperada de Irivarren.

A las pocas horas de viralizarse la grabación, Vania Bludau publicó una imagen en sus redes sociales acompañada de una canción que, para muchos, no fue casual. La letra del tema musical encendió aún más las versiones que apuntan a una conexión no cerrada entre Vania Bludau y Mario Irivarren, quienes protagonizaron una mediática ruptura en 2022.

PUEDES VER: Revelan qué hacían Mario Irivarren y Onelia Molina antes de polémica confesión sobre Vania Bludau

La enigmática canción que compartió Vania Bludau en redes

Vania Bludau, quien asistió como invitada al matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía disfrutando de la celebración, con una copa en la mano. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la canción que eligió para acompañar su publicación.

Vania Bludau.

El tema musical incluía frases como: "Si ya se te olvidó cómo es amar, tranquila, te puedes enamorar. No me quites la fuerza, dame más. Si sabes que te gusto, admítelo", lo que fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Mario Irivarren. Esta acción generó diversas reacciones entre los usuarios, quienes no tardaron en vincular la publicación de Vania Bludau con el reciente episodio en la boda de Alejandra Baigorria.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Bludau utiliza las redes sociales para expresar sentimientos de manera sutil, manteniendo a sus seguidores atentos a cualquier señal sobre su vida personal.

Video viral entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau

Durante la boda de Alejandra Baigorria, el pasado fin de semana, un video se volvió tendencia en plataformas como TikTok e Instagram. En la grabación, Alejandra, en tono de complicidad y visiblemente emocionada, le comenta a Mario Irivarren: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". Mario, acompañado por su actual pareja, Onelia Molina, responde rápidamente: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado".

Mario Irivarren y Vania Bludau.

La situación no terminó ahí. Acto seguido, Mario Irivarren le pidió a Alejandra que transmitiera un mensaje a Vania Bludau: "Dile que mañana la llamo. Quedamos", en medio de las miradas de los invitados presentes. Onelia Molina, quien estaba a escasos metros, no pareció notar el intercambio.

El video también muestra a Vania Bludau observando discretamente a Mario Irivarren, una escena que no pasó desapercibida para los usuarios en redes sociales. La cercanía entre ambos, sumada a las palabras captadas en el video, han avivado rumores de una posible reconciliación, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones oficiales.