El hermano de Onelia Molina, Leonardo Molina, ha expresado su total respaldo hacia su hermana tras la reciente controversia protagonizada por Mario Irivarren. En un mensaje publicado en redes sociales, Leonardo dedicó sentidas palabras a la odontóloga después de que se viralizara un video del chico reality comentando sobre Vania Bludau. La revelación del integrante de 'Esto es guerra' sobre su deseo de retomar contacto con su expareja, en medio de una conversación con Alejandra Baigorria, ha generado gran revuelo en las redes sociales y parece haber afectado la relación entre Onelia y Mario.

El apoyo familiar hacia Onelia ha sido evidente en momentos de tensión. Su hermano Leonardo, a través de un mensaje lleno de emoción, le ha reiterado su orgullo y admiración, destacando las cualidades de su hermana en medio de la tormenta mediática que la envuelve. La respuesta de la influencer, aunque breve, refleja su gratitud por el respaldo recibido.

Las sentidas palabras del hermano de Onelia Molina tras crisis con Mario Irivarren

En medio de la crisis que enfrenta la relación de Onelia Molina con Mario Irivarren, el hermano de la joven, Leonardo Molina, no dudó en manifestar su apoyo incondicional. A través de su cuenta de redes sociales, compartió un emotivo mensaje dirigido a su hermana, en el que no solo le dio palabras de aliento, sino que también la elogió por su fortaleza y resiliencia.

Hermano de Onelia Molina.

En el mensaje, Leonardo expresó: "Hermanita querida, eres un ejemplo de fuerza, amor y luz. Me llena de orgullo verte brillar con tanta autenticidad y corazón. Nunca dejes de ser esa mujer increíble que inspira a todos los que te rodean. Siempre estaré aquí para ti, apoyándote en cada paso. Te amo mucho".

"Gracias por estar siempre. Te amo", respondió Onelia Molina, siendo respaldada por algunos de sus seguidores en Instagram.

Onelia Molina y su triste respuesta sobre su relación con Mario Irivarren

La reacción de Onelia Molina ante los comentarios de Mario Irivarren no se hizo esperar. En una entrevista para el programa 'Amor y fuego', la modelo arequipeña fue consultada sobre su relación con Irivarren luego de la polémica que desató el video en el que él hablaba sobre Vania Bludau. La joven, visiblemente afectada, manifestó que no estaba pasando por un buen momento en su relación.

Onelia Molina en 'Amor y fuego'.

Cuando fue cuestionada acerca de si creía que las actitudes de Alejandra Baigorria, quien participó en la conversación con Irivarren, eran apropiadas, Onelia prefirió no entrar en detalles. "No puedo decir nada y gracias por entender, sé que es su chamba, pero ahora las cosas no están bien", señaló. Esta respuesta deja claro que la situación con Mario Irivarren ha afectado su bienestar emocional, aunque prefirió no revelar más detalles sobre su relación.

Al ser interrogada sobre si aún mantenía una relación con Mario, Onelia Molina evitó dar una respuesta clara, lo que dejó abierta la posibilidad de que su vínculo con el ex chico reality esté en una etapa de incertidumbre. Sin embargo, la arequipeña dejó entrever que, con el tiempo, los detalles sobre su relación se aclararán.