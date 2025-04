Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el 26 de abril. Foto: Composición LR/TikTok

La reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo causó revuelo por el enlace romántico, sino también por un inesperado momento protagonizado por Mario Irivarren. Durante la celebración, una conversación entre Mario y Alejandra se filtró en redes sociales, en la cual Irivarren hizo una sorprendente confesión sobre Vania Bludau. Este momento se vio aún más intensificado por la presencia de Onelia Molina, pareja actual de Mario, quien estaba observando la conversación desde cerca.

El video, captado por uno de los invitados, rápidamente se hizo viral y generó miles de reacciones. Sin embargo, el encuentro entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria también llamó la atención, ya que la interacción entre ambas parecía mostrar un ambiente amigable y cordial, a pesar de las tensiones del pasado.

El encuentro entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria

Antes de que se desatara la conversación entre Mario Irivarren y Alejandra, la llegada de Onelia Molina y Mario a la boda fue captada por las cámaras de los presentes. En un video publicado por Sergio Baigorria, padre de Alejandra, se muestra cómo ambos felicitan a la empresaria y se abrazan en medio de la fiesta. Onelia, con una actitud cálida, le dijo a Alejandra: "Felicidades, Ale, qué gusto verte feliz, de verdad". Alejandra, agradecida, respondió con entusiasmo y les invitó a disfrutar de la celebración. Sin embargo, esta interacción llamó la atención de los internautas, especialmente después del video viral de la conversación entre el chico reality y la empresaria.

La conversación de Mario Irivarren y Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau

Horas después de esa conversación entre Onelia Molina y Alejandra Baigorria, se viralizó un video en el que Mario Irivarren y Alejandra tuvieron una charla en la que se mencionó a Vania Bludau. Mientras bailaban, Alejandra le comentó a Mario: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". Mario, visiblemente consciente de la situación, respondió de manera casual: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado". En un giro inesperado, Mario le habría pedido a Alejandra que le transmitiera un mensaje a Vania: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Esta reveladora conversación no pasó desapercibida para los usuarios, quienes comenzaron a compartir el video en redes sociales.