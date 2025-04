La reciente boda de Alejandra Baigorria y Said Palao no solo fue un evento lleno de romanticismo y emociones, sino que también dejó espacio para momentos inesperados que rápidamente se volvieron virales. Uno de los más comentados fue protagonizado por Mario Irivarren, quien, en medio de la celebración y en un momento de complicidad con la 'rubia' empresaria, lanzó una sorpresiva confesión relacionada con su expareja, Vania Bludau y aseguró que la llamaría tras el matrimonio de sus amigos.

Poco después, Vania Bludau encendió aún más las especulaciones al compartir un curioso mensaje en sus historias de Instagram. La influencer publicó un breve video de la fiesta acompañado de una frase que llamó la atención de sus fanáticos: "Este es mi único video de la fiesta. Me la pasé genial y sin celular. Qué divertido estuvo todo... todo". Aunque no mencionó directamente a Mario Irivarren, muchos interpretaron su publicación como una sutil reacción al posible llamado de su expareja durante la boda.

La viral confesión de Mario Irivarren sobre Vania Bludau

Durante la celebración del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, un momento protagonizado por Mario Irivarren captó la atención de todos. En un video que se viralizó en redes sociales, se observa cómo Alejandra se acerca a Mario mientras bailaban y, en tono de complicidad, le dice: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer". Ante la situación y consciente de la presencia de su actual pareja, el integrante de 'Esto es guerra' respondió de inmediato: "Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado". Sin saber cómo manejar el inesperado escenario, la exchica reality solo atinó a comentar, aparentemente influenciada por unas copas de más: "Wow, no sé qué hacer".

La escena se tornó aún más intrigante cuando Mario Irivarren, sin titubear, le pidió a Alejandra que le transmitiera un mensaje directo a Vania Bludau: "Dile que mañana la llamo. Quedamos". Este diálogo ocurrió ante decenas de invitados, incluida Onelia Molina, quien, al parecer, no se percató de la conversación. Además, en el video se puede observar un momento en el que la expareja de Christian Domínguez lanza una discreta mirada hacia Mario, detalle que no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales.