Mario Irivarren estuvo en el centro de la atención mediática luego de un video viral donde habla con Alejandra Baigorria sobre una posible llamada que le hará a Vania Bludau, su expareja, tras la boda de la empresaria peruana. Tras este incidente, el chico reality rompió su silencio en 'Todo good' y admitió la conversación con la rubia empresaria, para luego pedirle disculpas públicas a su actual enamorada Onelia Molina.

"Estoy aquí, como hombre, como corresponde (...) lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia (Molina), creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna. Eso es lo que más me duele y afecta. (...) La cag...", expresó Mario Irivarren en una emotiva intervención en su programa de podcast.

Las disculpas de Mario Irivarren a Onelia Molina tras video viral sobre Vania Bludau

Mario Irivarren y Vania Bludau se volvieron tendencia luego del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao. El integrante de 'Esto es guerra' tuvo una polémica conversación con la 'Gringa de Gamarra', por lo cual, en la edición del lunes 28 de abril de 'Good time', admitió su culpa y expresó unas emotivas palabras como disculpas para su actual pareja, Onelia Molina.

"Siento que le fallé y eso es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es hacerla pasar por este tipo de situación. Por eso quería empezar pidiéndole las disculpas del caso, desde lo más profundo de mi corazón, por todo lo que está pasando ahorita", acotó el chico reality.

Mario Irivarren admite que quiso encontrarse con Vania Bludau

Durante su participación en su podcast, Irivarren explicó que su intención de contactar a Vania Bludau nació de la necesidad de cerrar un capítulo complicado de su vida personal. "Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, era para cerrar ciclos de lo que pasó. Es de conocimiento público que acabamos en malos términos, pero siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan es bueno tener esa conversación para cerrar las heridas del pasado", expresó el chico reality.

No obstante, el integrante de 'Esto es guerra' reconoció que el contexto y el momento elegido no fueron los más apropiados. "Estábamos en la fiesta, estaba muy muy tomado, con toda la euforia del momento, y la cagué. No hay más vueltas que darle, reconozco que la cagué, sé que estuvo mal", declaró de manera honesta. Asimismo, Mario Irivarren subrayó que asume plenamente las consecuencias de su comportamiento: "Fallé, me toca asumir".