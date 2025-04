Mario Irivarren se conmueve por las lágrimas de Onelia Molina y culpa al alcohol: “Jamás imaginé que esto pasaría”

Mario Irivarren no pudo ocultar su conmoción al ver a su novia, Onelia Molina, llorar en vivo frente a él, afectada por la confesión que hizo el modelo sobre su expareja Vania Bludau, a quien dijo querer contactar nuevamente.

Durante la más reciente edición de ‘Esto es Guerra’, el chico reality volvió a pedirle disculpas públicamente y atribuyó su comportamiento al alcohol que consumió en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. "Lo del sábado fue un caso aislado. Hubo mucho alcohol y yo no soy de tomar. Pero era un día especial, el matrimonio de mis amigos", explicó Mario totalmente apenado.

Mario Irivarren dolido por lastimar a su pareja Onelia Molina

En la edición del lunes 28 de abril de 'Esto es Guerra' aprovecharon para abordar el tema del momento: Mario Irivarren y Onelia Molina. La arequipeña rompió en llanto por la difícil situación que enfrenta, mientras que el modelo usó las cámaras para pedir disculpas y atribuir al alcohol lo que dijo sobre Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria.

"Lo único que voy a agregar, que creo que es lo más importante del mensaje, es volver a pedirle disculpas. Yo no quería hablar del tema aquí, pero ya que lo tocaron, no voy a evadir mis responsabilidades. Voy a ser hombre, voy a afrontar y, nuevamente, pedirle disculpas a Onelia", expresó Mario al inicio.

"Lo del sábado fue un caso aislado. Hubo fiesta, emoción, algarabía y mucho alcohol. Yo no soy de tomar. Era un día especial, el matrimonio de mis amigos. Siempre se quejan de que no me quiero divertir y por eso esta vez tomé. Me lo tomé muy en serio, pero jamás imaginé que esto iba a pasar. Ni siquiera recuerdo ese momento. A Onelia jamás le haría algo para dañarla", señaló el chico reality con el semblante triste.

"En estos dos años que tenemos de relación, ella siempre se ha portado excelente conmigo, siempre ha estado ahí para mí en las buenas y sobre todo en las malas, eso lo sé y lo valoro", finalizó el modelo.

Onelia Molina llora tras confesión de Mario Irivarren a Vania Bludau

En ‘Esto es Guerra’ Onelia Molina se pronunció en vivo sobre lo sucedido por su pareja en la boda de Alejandra Baigorria.

“No tengo nada que decir, son sus acciones, que él hable. Yo no quiero decir nada. No me siento bien en este momento. Por respeto a mí y a mi familia, no quiero que me vean así. Entonces, prefiero no hablar”, señaló la arequipeña con lágrimas en los ojos.