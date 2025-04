La modelo Onelia Molina habló abiertamente sobre su situación con Mario Irivarren, luego del escándalo que involucró al excombatiente y a Alejandra Baigorria, quien se refirió a Vania Bludau en un video viral. A pesar de no querer etiquetar la relación, Onelia dejó claro que existe un distanciamiento entre ambos. En una entrevista reciente con 'América espectáculos', la modelo expresó que está procesando lo sucedido y que, por el momento, prefiere mantenerse alejada de la polémica.

La conversación sobre su vínculo con Mario Irivarren se dio luego de las controversiales declaraciones de este último, quien pidió le disculpas públicas durante su podcast. Sin embargo, Onelia, aunque dispuesta a aceptar las disculpas, advirtió que las acciones siempre tienen consecuencias.

Las disculpas de Mario Irivarren y las consecuencias

Onelia Molina fue consultada directamente sobre su relación con Mario Irivarren tras el revuelo ocasionado por el video viral en el que Alejandra Baigorria y él conversan sobre Vania Bludau. A pesar de no confirmar una ruptura formal, Onelia dejó entrever un distanciamiento con el exintegrante de 'Combate'. "La situación es tensa, es complicada. (¿Ustedes han terminado su relación?) Mmm, yo creo que con el tiempo las cosas se van a decir y se van a aclarar. Ahora quiero tomarme un tiempo para estar tranquila y no hablar del tema porque sí me afecta", expresó Molina.

La modelo también destacó que, por el momento, no desea etiquetar lo que está sucediendo entre ellos. "No quiero ponerle un título, pero quiero estar tranquila y procesando lo que pasó", señaló, aclarando que necesita un espacio para estar tranquila y procesar lo ocurrido.

En otro momento de la entrevista, Onelia se refirió a las disculpas públicas de Mario Irivarren, quien expresó que solo quería hablar con Vania Bludau para cerrar el círculo. “Yo creo que todos somos humanos, nos equivocamos, pero también hay consecuencias, pero sí... todas las personas que tengan la intención de pedir disculpas las acepto”, comentó la odontóloga.

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Mario, quien dijo que "la quería mucho", Onelia prefirió no entrar en detalles y dejó claro que no deseaba comentar más al respecto: "No voy a decir nada, que la gente vea y que opine". A través de estas palabras, la modelo evidenció su incomodidad ante la situación, sin embargo, mantuvo una postura reservada.