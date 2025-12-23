HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

La actriz Guadalupe Farfán, quien interpretó a July desde los 17 años, se despidió de su personaje con un emotivo mensaje de gratitud por las cuatro temporadas en 'Al fondo hay sitio'.

Guadalupe Farfán anunció su salida de 'Al fondo hay sitio'. Foto: composición LR/difusión/América TV
La actriz Guadalupe Farfán anunció oficialmente su salida de 'Al fondo hay sitio' tras cuatro temporadas interpretando a July, uno de los personajes más queridos de la serie peruana. A los 21 años, la artista decidió cerrar esta etapa de su carrera con un final feliz para su personaje y se despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento al elenco y al equipo de producción.

En declaraciones realizadas en el detrás de cámaras de la grabación de su última escena, Guadalupe Farfán expresó sentimientos encontrados por su despedida, pero se mostró convencida de su decisión. “Triste y nostálgica porque cierro una etapa muy fuerte en mi vida. Empecé aquí con 17 años y estoy saliendo con 21, sin miedo, pero feliz y segura de esta decisión y de todos los cambios que están pasando en mi vida”, señaló la actriz.

PUEDES VER: Sergio Galliani se pronuncia tras la sorpresiva muerte de su personaje en ‘Al fondo hay sitio: 'Gracias por todo'

lr.pe

Actriz Guadalupe Farfán se despide de su personaje July de 'Al fondo hay sitio'

Guadalupe Farfán inició su participación en 'Al fondo hay sitio' cuando tenía apenas 17 años, convirtiéndose en una de las figuras juveniles más destacadas de la serie. Su personaje, July, quien llegó a Las Lomas como la sobrina de 'Charit'o, logró conectar con el público por su relación que mantuvo con Cristóbal, interpretado por el actor Franco Pennano.

Durante su despedida, la actriz lloró al dedicar sentidas palabras al equipo de la producción, al que considera parte fundamental de su crecimiento personal y profesional. “A todo el equipo de 'Al fondo hay sitio', creo que ya todos saben que son mi familia, que los amo un montón, que esta separación está siendo muy dura”, expresó.

La actriz de 21 años también se dirigió a los seguidores de la historia de July y Cristóbal, conocidos como las 'Chrislys', agradeciendo el respaldo constante que recibió durante su paso por la serie. “Esto implica nuevos comienzos; es importante también dejar, ir y soltar para seguir creciendo”, agregó. La salida de Guadalupe Farfán se suma a la reciente despedida de la actriz Ximena Palomino, quien interpretó a Yesenia, expareja de Jimmy Gonzales.

PUEDES VER: Andrés Wiese reaparece junto a Nataniel Sánchez y emocionan a fanáticos de ‘AFHS’: 'Bellos los hermanitos'

lr.pe

¿Cómo fue el final entre July y Cristóbal en 'Al fondo hay sitio'?

El adiós de July estuvo acompañado de un desenlace feliz que emocionó a los fanáticos de 'Al fondo hay sitio'. En su última aparición, el personaje de Guadalupe Farfán logró casarse con Cristóbal en una romántica ceremonia que reunió a las familias González y Montalbán, consolidando así una de las historias de amor más seguidas de las últimas temporadas.

La boda tuvo un momento de tensión al ser interrumpida inicialmente por el padre Manuel, finalmente la pareja pudo sellar su amor ante la alegría de sus seres queridos. Este final marcó un cierre positivo para July, quien se despidió de la serie cumpliendo su anhelado sueño de formar una familia junto con Cristóbal.

Ximena Palomino, actriz que interpretó a Yesenia en AFHS, confirmó que su personaje se despide de la serie: ''Tengo sentimientos encontrados''

