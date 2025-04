En la reciente edición de Good Time, Mario Irivarren rompió su silencio luego de que se viralizara una conversación captada en la boda de Alejandra Baigorria, donde se le vio hablando sobre su expareja, Vania Bludau. El exchico reality confesó que, en medio de la celebración y bajo los efectos del alcohol, pensó en contactarla con la intención de cerrar ciclos pendientes del pasado.

Mario reconoció que su comportamiento afectó a su actual pareja, Onelia Molina, a quien pidió disculpas públicas. "Lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia, creo que es la más afectada en esta situación. Todo esto la pone en una posición muy incómoda, siento que le fallé", declaró, asumiendo la responsabilidad de sus actos.

¿Qué dijo Mario Irivarren sobre la polémica llamada a Vania Bludau?

Durante su descargo, Mario Irivarren explicó que su deseo de llamar a Vania Bludau surgió de la necesidad de ponerle punto final a un capítulo doloroso de su vida. "Siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania, era para cerrar ciclos de lo que pasó. Es de conocimiento público que acabamos en malos términos, pero siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan es bueno tener esa conversación para cerrar las heridas del pasado", detalló.

Sin embargo, también admitió que el contexto y la forma en que intentó hacerlo no fueron los adecuados. "Estábamos en la fiesta, estaba muy muy tomado, con toda la euforia del momento, y la cagué. No hay más vueltas que darle, reconozco que la cagué, sé que estuvo mal", señaló con sinceridad. Finalmente, reiteró su compromiso de asumir las consecuencias de sus actos: "Fallé, me toca asumir".