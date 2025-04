La cantante Pamela Franco rompió su silencio y se pronunció sobre los constantes rumores que giran en torno a una supuesta crisis en su relación con Christian Cueva. Esto luego de que ambos fueran captados en lo que aparentaba ser una discusión en un aeropuerto. En entrevista con el programa 'América espectáculos', la intérprete de 'Dile la verdad' aseguró que su vínculo sentimental con el deportista sigue sólido, a pesar de los comentarios malintencionados y las especulaciones.

Asimismo, Pamela Franco reconoció que las recientes declaraciones de Pamela López han tenido un impacto dentro de su relación. Como se recuerda, la trujillana ha reaparecido en televisión para hablar sobre el conflicto legal que mantiene con el futbolista. Aunque en redes sociales la pareja se ha mostrado más unida que nunca, la cantante admitió que no todo es lo que parece y que, si bien intentan mantenerse positivos, hay situaciones que los afectan y deben afrontar.

Pamela Franco responde tras declaraciones de Pamela López

Tras la reciente aparición de Pamela López en un programa de televisión, donde criticó el vínculo entre su aún esposo Christian Cueva y Pamela Franco, además de afirmar que el futbolista no tenía intención de divorciarse de ella, la cantante decidió no quedarse callada. Ante estas polémicas declaraciones, Franco salió al frente para revelar cómo este tipo de comentarios han afectado, en cierta medida, su relación con el deportista.

"La verdad, decir que nada afecta es una mentira, pero estamos tratando en lo posible de hacer cosas positivas. La relación es complicada, de repente hay cosas y nada, a respirar. Hay que darle tiempo al tiempo para que se tranquilice todo y puedan darse las cosas. Lo que tenga que pasar, pasa, es parte de. Nuestra vida no gira en torno a nadie (...) El tiempo que tenemos juntos no lo pienso desaprovechar", comentó Franco, mostrándose sincera sobre el momento que atraviesan.

La artista reconoció que no es fácil enfrentar constantes críticas y estar en el ojo público, pero señaló que tanto ella como Christian Cueva están enfocados en seguir adelante, priorizando su relación romántica, procurando no dejarse arrastrar por el escándalo mediático.

Pamela Franco negó discusión con Christian Cueva

Por otro lado, Pamela Franco también se pronunció sobre unas imágenes que generaron polémica, en las que una persona la captó junto a Christian Cueva en lo que parecía ser una acalorada discusión dentro de un aeropuerto. En el video, se puede observar a 'Aladino' explicándole algo a la cantante, mientras ella lo miraba con visible incomodidad. En un momento, Franco gesticula de manera enérgica, lo que avivó las especulaciones sobre una posible pelea entre ambos.

"No, pasa que soy bien efusiva. Justo estábamos hablando, yo soy muy intensa. Esto salió hace tiempo, no le damos importancia, en serio, porque si discuto con él, no va a ser en la calle. Tampoco discutir, hay cosas que se deben hablar. Lo que hay solución, se soluciona y lo que no, pues no", aseguró Pamela Franco al ser consultada en entrevista con 'América espectáculos'.