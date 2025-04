Christian Cueva decidió defenderse públicamente de la denuncia por violencia económica presentada por Pamela López, la madre de sus tres hijos, asegurando que sí cumple con las obligaciones económicas que le corresponden. Para ello, el futbolista del Cienciano compartió, a través de su amigo Lucho ‘Barrunto’ y en el programa de Kurt Villavicencio, tres depósitos bancarios que demostrarían su responsabilidad como padre. Sin embargo, Magaly Medina no tardó en poner la lupa sobre un detalle que, según ella, confirma la versión de su aún esposa.

Magaly Medina nota grave error en los depósitos que mostró Cueva

En su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora cuestionó duramente a Christian Cueva y puso en duda la autenticidad del gesto del futbolista. Según la conductora, las fechas en los comprobantes demostrarían que los pagos se realizaron recién el 9 de abril, apenas un día antes de que Pamela López anunciara en conferencia de prensa que denunciaría a su aún esposo por no cubrir los gastos de sus hijos.

“Resulta que esos papeles tenían fecha de 9 de abril, o sea, no había pagado los colegios. Era cierto lo que decía la abogada de Pamela López: no había pagado los colegios, no había pagado nada de los gastos que él se comprometió a pagar”, expresó la conductora, cuestionando la veracidad de los pagos previos.

Magaly Medina enfatizó que los depósitos mostrados por el futbolista del Cienciano estaban dirigidos a los centros educativos de sus hijos, pero no coincidían con un historial regular de pagos. Por el contrario, según la conductora, la evidencia confirmaría que el futbolista intentó cubrir las obligaciones “a última hora”, con el fin de defenderse ante la inminente denuncia pública de Pamela López.

La 'Urraca' también hizo énfasis en la "coincidencia" de las fechas. “Qué oportuno pagar justo un día antes que Pamela López haga la conferencia de prensa anunciando que el hombre no le está pagando nada (...). Bien preciso el pago, ¿no? O sea, es verdad que no estaba pagando, por eso se han apresurado a mostrar los papeles. Ay, no, yo tengo ahí los papeles... claro, pagados un día antes de la conferencia de prensa. Ah, oportunistas”, sentenció.