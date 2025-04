Pamela López acusó a Christian Cueva de no pagar la pensión de sus hijos. Foto: Composición LR/difusión

Pamela López reapareció en televisión este sábado 12 de abril a través del programa ‘Esta noche’, donde se pronunció con firmeza sobre la reciente relación entre su aún esposo, Christian Cueva, y la cantante Pamela Franco. López no solo cuestionó el vínculo sentimental, sino que lo calificó como “desmoral”, señalando que no hay motivo para celebrar un romance que tuvo como origen una infidelidad. Desde su perspectiva, Cueva le debía respeto tanto a ella, en su condición de esposa, como a sus hijos.

A pesar del malestar expresado por López, Christian Cueva hizo caso omiso a las críticas. En redes sociales, el futbolista de Cienciano continúa demostrando públicamente su afecto por Pamela Franco y promocionando 'Hasta el fin del mundo', el tema que ambos protagonizan. La canción ya ha comenzado a posicionarse como tendencia en YouTube, dejando en claro que su romance avanza sin reservas y reciben el apoyo de la gente.

Christian Cueva grita su amor por Pamela Franco tras última entrevista de Pamela López

Después de las fuertes declaraciones de Pamela López en el programa de Ernesto Pimentel, donde cuestionó la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, se esperaba alguna respuesta por parte del futbolista. Cabe recordar que ambos se encuentran en medio de un conflicto legal, ya que López lo acusa de no cumplir con la pensión para sus hijos. Sin embargo, lejos de pronunciarse al respecto, Cueva decidió enfocarse en su nueva pareja y en la promoción del tema 'Hasta el fin del mundo', que interpreta junto a Franco.

Este domingo 13 de abril, Christian Cueva compartió una historia en su cuenta de Instagram que dejó claro de qué lado está. En la imagen se le ve posando junto a Pamela Franco, ambos sacando la lengua a la cámara, acompañados de un mensaje lleno de cariño: “Te amo ‘mini’ de mi corazón”, escribió el futbolista. El texto estuvo acompañado de varios emojis que los representan, como notas musicales, un balón de fútbol y corazones, reafirmando así su relación con la cantante de cumbia.

Cueva continúa presumiendo su amor por Pamela Franco. Foto: difusión

La frase llamó mucho la atención, pues hace referencia a los apodos con los que la pareja se llama en su privacidad: Minnie y Mickey. Estos sobrenombres salieron a la luz cuando Pamela Franco fue sorprendida durante una entrevista radial con una llamada entrante de Cueva. En la pantalla del celular se leía el nombre 'Mickey', lo que generó sorpresa y risas entre los presentes. Lejos de incomodarse, Franco lo tomó con humor y, en declaraciones posteriores, comentó que lo llamaba así porque le gustan los dibujos animados. Incluso reveló que, en el celular de Cueva, ella figuraba como 'Minnie'.

Pamela López revela cómo terminó su matrimonio con Christian Cueva

Durante su entrevista, Pamela López reveló que su separación de Christian Cueva ocurrió en julio del año pasado, poco después de acompañarlo a la Copa América. Según contó, tras un inconveniente con su vuelo, ella tuvo que permanecer más tiempo fuera del país. Fue entonces cuando él fue captado en el cumpleaños de Pamela Franco. Al día siguiente, López recibió un sorpresivo mensaje de Cueva tras haber pasado todo un día sin comunicarse: “Amor, ¿te parece si hacemos las cosas bien y dejamos de aparecer en TV?”, le escribió. Sin embargo, ella no respondió por el malestar que sentía y, poco después, una conductora de televisión la alertó sobre las imágenes del jugador en la fiesta de Franco.

Ante esto, Pamela López decidió enfrentarlo, pero asegura que solo recibió evasivas. “Fue cobarde, me dijo: ‘ya está, estábamos mal’”, relató. Profundamente decepcionada, le envió un largo mensaje expresándole su dolor y su decisión de dar por terminado el vínculo. Además, señaló que después del escándalo, Cueva se habría refugiado en casa de la cantante. “Supuestamente estaba con ella en su casa, no podía salir porque todas las cámaras de TV estaban ahí afuera… me imagino que estaba con ella”, agregó. Para López, esa actitud fue determinante: “Fue cobarde, así fue como se acabó mi matrimonio”.