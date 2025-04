Pamela López estuvo como invitada en el programa 'Esta noche', conducido por La Chola Chabuca. Durante la entrevista, la aún esposa de Christian Cueva abordó aspectos personales de su matrimonio, incluyendo la situación legal que enfrenta con el futbolista. La conversación tomó un giro más tenso al tocar el tema de su separación con el exseleccionado nacional.

López criticó la relación sentimental entre Christian Cueva y Pamela Franco, quienes han presumido recientemente su romance en un videoclip. Desde su perspectiva, el futbolista debía manejar con mayor prudencia el inicio de esta nueva etapa, priorizando el respeto hacia ella, como su aún esposa, y hacia el entorno familiar que compartían.

Pamela López cuestiona relación entre Christian Cueva y Pamela Franco

Durante la entrevista con 'Esta noche', López reveló que su separación de Christian Cueva se dio en julio del año pasado, poco después de acompañarlo a la Copa América en Estados Unidos. Según contó, tras un inconveniente con su vuelo, ella tuvo que quedarse más tiempo fuera del país, mientras que Cueva regresaba solo al Perú. Fue en ese período que el futbolista fue captado en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco y posteriormente, anunció en un comunicado el final de su matrimonio con la madre de sus hijos.

Al ser consultada sobre cómo le habría gustado cerrar su historia con Christian Cueva, la trujillana fue contundente. "Sentados como dos adultos. Que se tome su tiempo para empezar una relación, porque lo que hizo no es correcto. De ninguna forma", expresó.

Además, criticó duramente la forma en que el padre de sus hijos y Pamela Franco han hecho pública su relación, considerándola inapropiada: "Aquí nadie puede festejar el amor ni nada. Yo creo que es absurdo. Es bajo. Es desmoral, no lo sé. No lo considero correcto. Porque si él estaba enamorado o no, creo que debía tomarse su tiempo, tener respeto hacia mí, que era su esposa, hacia sus hijos, hacia mi familia, que nos portamos bien".

Ya separados, la situación entre Pamela López y Christian Cueva escaló hasta llegar al plano legal. Actualmente, se enfrentan por denuncias de violencia física, psicológica y, más recientemente, por violencia económica. Esta última se refiere a la supuesta falta de cumplimiento del futbolista con la pensión de alimentos para sus hijos, según afirma López.

Pamela López cara a cara con 'Tenchy' Ugaz

Uno de los momentos más inesperados en la entrevista de Pamela López con 'Esta noche' fue su reencuentro con el exfutbolista ‘Tenchy’ Ugaz, con quien fue vinculada sentimentalmente tras una antigua declaración de Melissa Klug en 'El valor de la verdad'. En ese programa, Klug aseguró que Christian Cueva le confesó una supuesta infidelidad por parte de Pamela con el exfutbolista, cuando él estaba casado con Sara Manrique. Sin embargo, durante el encuentro televisado, ambos se saludaron con afecto, y él la llamó “mi hermana”, dejando en claro el lazo de amistad que los une.

Durante la conversación, López explicó que se distanció de Ugaz para evitar malentendidos mientras mantenía su relación con Cueva, aunque nunca cortaron completamente el vínculo. “Nos alejamos cuando te casaste”, comentó con naturalidad, reafirmando que entre ellos no hubo ningún romance. Ugaz también negó cualquier relación sentimental y criticó las acusaciones sin pruebas, como lo hizo Melissa Klug: “Estás saliendo a demostrar algo sin pruebas y estás incomodando a terceras personas”.