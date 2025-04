La situación entre Pamela López y Christian Cueva volvió a encender las alarmas tras una nueva denuncia pública realizada por la aún esposa del futbolista. López reveló que no puede acceder al dinero destinado a la manutención de sus hijos, lo que la llevó a anunciar nuevas acciones legales contra el mediocampista de Cienciano.

En medio de esta nueva polémica, la cantante Pamela Franco, actual pareja de 'Aladino', utilizó su cuenta oficial de Instagram para lanzar un contundente mensaje que no pasó desapercibido por sus seguidores. Sus publicaciones, cargadas de sarcasmo y aparente ironía, desataron una ola de comentarios y especulaciones sobre a quién iban dirigidas.

Los mensajes de Pamela Franco

A través de sus historias de Instagram, Pamela Franco publicó una frase que fue interpretada por los internautas como una clara indirecta hacia Pamela López, justo después de la conferencia de prensa que esta última brindó para hablar del proceso legal con Christian Cueva. “Claro que te tengo en mis oraciones, querida. Sobre todo en esa parte donde dice: ‘líbranos del mal. Amén’”, se escucha en el clip que difundió la intérprete de 'Dile la verdad'.

No fue la única publicación polémica. Minutos después, compartió otro mensaje que generó aún más controversia: “No me importa lo guapa que tú crees que eres, si eres mala persona, eres fea y punto”. El texto, sin destinatario explícito, fue rápidamente vinculado con la situación de Pamela López.

Pamela López anunció nueva denuncia contra Christian Cueva

Hace unos días, Pamela López, durante una conferencia de prensa, permitió que su abogada, Rosario Sasieta, tomara la palabra para detallar la nueva denuncia que interpondrán contra Christian Cueva por violencia familiar hacia sus hijos. Con firmeza, la jurista señaló que esta acción legal surge después de que el futbolista no cumpliera con la pensión alimentaria para sus tres pequeños, dejando claro que la situación ya había llegado a un punto insostenible.

“Iniciaremos todo por vía judicial (...) Esta situación de quitarles a sus hijos, dejar ese dinero en un juzgado, no comunicar a la madre por si acaso aquí está el dinero (...) Entonces que no se diga que hemos mentido, ahí están las pruebas (…) En defensa, no solo por Pamela, sino en defensa de otras madres (…) Vamos a iniciar una denuncia en agravio de sus hijos”, compartió Sasieta.