Espectáculos

Arlette Rujel, exMiss Grand Perú, anuncia su embarazo junto con director de certamen de belleza: "Contando los días para conocerte"

La modelo peruana compartió su emoción por la llegada de su primer bebé junto a su novio, quien hace dos meses le pidió la mano.

Arlette Rujel está embarazada. Foto: composición LR/Instagram
Arlette Rujel está embarazada. Foto: composición LR/Instagram

Arlette Rujel, ex Miss Grand Perú 2024, anunció que se encuentra embarazada y vive uno de los momentos más especiales de su vida personal. La modelo peruana compartió la noticia a través de un tierno video en redes sociales junto a su pareja, Renzo Vargas, director del certamen Miss Petite Global Perú, confirmando así que ambos esperan a su primer bebé.

La joven de 26 años expresó su emoción con un mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores. “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”, escribió Arlette Rujel en su publicación, donde dejó ver parte del proceso que ha vivido desde que confirmó su embarazo hasta compartir la noticia públicamente.

lr.pe

Arlette Rujel comparte emotivo video anunciando su primer embarazo

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en Instagram, en el que Arlette Rujel utilizó la canción 'La bilirrubina' de Juan Luis Guerra como fondo musical. En las imágenes se muestran momentos íntimos, desde los exámenes de embarazo hasta escenas junto con su pareja.

Cabe recordar que la modelo se comprometió con Renzo Vargas en setiembre, por lo que el embarazo llega en medio de un momento clave en su relación. Antes de compartir el video en redes sociales, Arlette Rujel ya había confirmado la noticia en el programa 'Mande quien mande', donde reveló que tenía cinco meses de embarazo, sorprendiendo a la conductora María Pía Copello, quien no dudó en felicitarla en vivo.

lr.pe

¿Quién es Renzo Vargas, el novio de Arlette Rujel?

Renzo Vargas es el actual director de certámenes de belleza como Miss Petite Global Perú y Miss Perú Callao. Además, según figura en su perfil de Instagram, es ingeniero electrónico, combinando su formación profesional con su rol dentro del mundo de los concursos de belleza.

En setiembre, la organización de Miss Petite Global anunció oficialmente su designación como Director Nacional para el Perú rumbo a la quinta edición del certamen en 2026. “¡Estamos encantados de dar la bienvenida oficialmente a nuestra Directora Nacional para el Perú para la 5a Edición de Miss Petite Global 2026!”, compartió la organización en redes sociales.

