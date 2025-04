La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva sigue siendo noticia, no solo por su vínculo amoroso, sino también por su carrera musical conjunta. A pesar de la nueva denuncia de Pamela López, el futbolista y la cantante han mantenido su enfoque en la promoción de su más reciente videoclip ‘Hasta el fin del mundo’.

En una entrevista reciente en Huancayo, la cantante Pamela Franco compartió su felicidad por el éxito de la canción junto a Christian Cueva, destacando las románticas escenas del videoclip y agradeciendo el apoyo del público desde su estreno el pasado viernes 11 de abril.

Pamela Franco habla de sobre el éxito de su canción con Christian Cueva

Este último fin de semana, Pamela Franco se presentó en Huancayo, donde fue abordada por el creador de contenido ‘Tío Wanka’ para hablar sobre su reciente éxito musical. La cantante expresó su alegría por la aceptación de su canción ‘Hasta el fin del mundo’ y la buena recepción del público. “Yo estoy viviendo súper feliz. Un momento maravilloso y nada, contenta por la aceptación que mira, cuatro, cuatro o cinco horas que se ha estrenado ‘Hasta el fin del mundo’. Y la verdad que tiene una bonita sintonía con el público”, comentó con entusiasmo.

Pamela también destacó el éxito que ha tenido la canción, mencionando que el videoclip en donde protagoniza románticas escenas con su pareja Christian Cueva ya ha alcanzado el puesto número 18 en las tendencias de YouTube. “Ya estamos en dieciocho (tendencia), yo sí que estoy recontra contenta, así que voy a disfrutar ahora con Huancayo”, añadió, compartiendo su felicidad con sus seguidores.

Finalmente, la cantante resaltó que no hace caso a las críticas y se encuentra enfocada en su trabajo. “Yo me dedico a trabajar, mi medicina para mí y yo a Dios le pido que no me falte chamba. Hay que seguir luchando”, expresó la cantante de cumbia. Actualmente, el videoclip de ‘Hasta el fin del mundo’ protagonizado por Pamela Franco y Christian Cueva se encuentra en el puesto #3 de tendencias en YouTube y ha alcanzado más de 277,000 visualizaciones.

Christian Cueva expresa su amor por Pamela Franco en medio de polémicas

Tras las fuertes declaraciones de Pamela López en el programa de Ernesto Pimentel, donde cuestionó la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, muchos esperaban una respuesta por parte del futbolista. Recordemos que Cueva y López están en medio de un conflicto legal, ya que la expareja del futbolista lo acusa de no cumplir con la pensión alimenticia para sus hijos. Sin embargo, lejos de pronunciarse sobre este tema, Cueva prefirió centrar su atención en su actual pareja y en la promoción de su reciente tema ‘Hasta el fin del mundo’, que interpreta junto a Franco.

Este domingo 13 de abril, Christian Cueva publicó una historia en su cuenta de Instagram que dejó claro su apoyo y amor hacia Pamela Franco. En la imagen, ambos posan juntos sacando la lengua a la cámara, y Cueva acompaña la publicación con un mensaje de cariño: “Te amo ‘mini’ de mi corazón”. El mensaje fue adornado con varios emojis, como notas musicales, un balón de fútbol y corazones, reafirmando así su relación con la cantante.