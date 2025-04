En la edición del viernes 11 de abril, Magaly Medina habló en vivo sobre el lanzamiento de la nueva canción romántica de Christian Cueva y su novia, Pamela Franco, titulada ‘Hasta el fin del mundo’, que ha logrado captar la atención de muchos seguidores de la música.

Sin embargo, al observar lo enamorado que el futbolista está de la cumbiambera, la conductora de ATV no pudo evitar reflexionar sobre el futuro de la pareja. Según ella, la relación entre ambos no durará. "La felicidad que ambos muestran está construida sobre lágrimas de unos niños y de Pamela López", aseguró Magaly, quien también dejó claro que esa predicción ya la había hecho junto a Christian Domínguez.

Magaly Medina ‘predice’ cuando Cueva terminaría con Pamela Franco

Tras presentar el informe sobre la nueva canción de Christian Cueva y Pamela Franco, Magaly Medina no pudo ocultar su sorpresa al ver la felicidad que ambos desprendían en el videoclip. Sin embargo, la popular 'urraca' no tardó en lanzar una fuerte predicción: la historia de Pamela Franco terminará igual que la de Pamela López, y todo parece indicar que solo faltan un par de años para que eso ocurra.

"¿Cuánto les durará esta aparente felicidad? Porque esa felicidad está construida sobre las lágrimas de unos niños y de otra mujer", sentenció Magaly, quien recordó que no es la primera vez que hace una predicción como esta. "Cuando te alejas de una relación de la forma en que lo hizo Christian con Pamela López y sus hijos, no es lo mejor", agregó. Aunque dejó claro que no desea mal a nadie, la conductora se mostró firme en su opinión: "Creo que en dos o tres años veremos que las cosas serán diferentes", señaló.

También recordó el caso de Christian Domínguez, cuando advirtió sobre la corta duración de su relación con Pamela Franco. "Como con Domínguez, a Pamela Franco le dijimos que su límite era tres años, y ella estaba bien confiada. Ahora, con este (Cueva), el límite es de dos a tres años. A veces las mujeres creemos que un hombre no repetirá lo mismo, pero este ni siquiera va a terapia", afirmó con seguridad.

Christian Domínguez y la vez que le fue infiel a Pamela Franco a nivel nacional

Christian Domínguez protagonizó uno de los ampays más sonados de 2024 al ser captado con Mary Moncada teniendo, presuntamente, relaciones dentro de su camioneta, mientras aún mantenía una relación con Pamela Franco. Las imágenes, difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’, causaron revuelo a nivel nacional, no solo por la traición, sino porque se dieron poco después de que el cumbiambero hablara públicamente de su supuesto compromiso con la madre de su hija.

El escándalo no solo terminó con su relación, sino que confirmó los constantes rumores sobre su historial de infidelidades. Pamela Franco optó por dar por finalizado el vínculo, mientras que Domínguez volvió a quedar en el ojo de la tormenta mediática, con miles de usuarios en redes recordando que Magaly Medina ya había advertido: “Tres años es su límite”.