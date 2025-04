Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta. En medio de rumores sobre su posible salida de Cienciano, 'Aladino' decidió romper su silencio y contar cuál es su actual situación en el conjunto cusqueño. Además, durante una entrevista con medios locales, el volante encaró a un periodista que le consultó si había tenido alguna riña con Zoe Ganoza, actual gerente deportivo del 'Papá'.

El jugador de 33 años no ha sido tomado en cuenta por Cristian Díaz en los últimos partidos de Cienciano. Por ello, se ha especulado que tendría pie y medio fuera de la institución cusqueña. No obstante, su futuro podría dar un giro de 180 grados y seguir vistiendo la camiseta del cuadro imperial.

Christian Cueva encara a periodista tras consulta sobre riña con altos mandos de Cienciano

En conversación con la prensa, Christian Cueva negó que haya tenido algún enfrentamiento con el gerente deportivo de Cienciano o algún miembro del club. Eso sí, evidenció su molestar por la pregunta que le hizo el periodista.

"Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dice eso? ¿Por qué me preguntas eso? Es por algo, me estás preguntado por algo. Porque lo has escuchado me (preguntas). Siempre hay que averiguar, indagar. Estás preguntando cinco veces. Con nadie hermano (he tenido una pelea), ni con Zoe Ganoza, ni con el entrenador, nadie", declaró.

Christian Cueva sobre su futuro en Cienciano tras rumores de salida

Cuando fue consultado sobre su futuro, Christian Cueva señaló que se encuentra preparando de la mejor manera. Prefirió no hablar sobre sus recientes ausencias en los compromisos de Cienciano y aseguró que está recibiendo el apoyo de todos para volver a su mejor nivel.

"Hablan de mí tantas cosas. Pero bueno, estamos tranquilos. La verdad que sabemos que vamos a revertir la situación. Pienso que tenemos un lindo grupo y un gran club. Creo que si todos hacemos fuerza, vamos a sacarlo adelante. Yo siempre voy a prepararme y todos me están ayudando para volver a estar al 100%", declaró.