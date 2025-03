La rivalidad entre Yahaira Plasencia y Melissa Klug ha resurgido tras las recientes revelaciones de Pamela López en 'El valor de la verdad', donde la esposa de Christian Cueva mostró supuestos mensajes comprometedores entre su aún esposo y Klug. A raíz de esto, la salsera no dudó en responder con un mensaje cargado de ironía, que muchos interpretaron como una indirecta hacia la 'Blanca de Chucuito'.

La situación se remonta a años atrás, cuando Klug criticó duramente a la 'Patrona' tras la relación de la salsera con Jefferson Farfán, lo que desató un enfrentamiento mediático entre las dos. Sin embargo, el conflicto parece haber tomado un nuevo giro, con Plasencia lanzando un claro mensaje mientras la controversia sigue su curso.

¿Cuál fue el mensaje de Yahaira Plasencia?

En respuesta a las recientes revelaciones, Yahaira Plasencia publicó un video en TikTok que rápidamente se viralizó. En la grabación, la cantante expresó: “Y si no te acuerdas de toda la mier** que hiciste, no te preocupes, la vida se va a encargar de recordártelo”. Esta frase fue interpretada por muchos como una fuerte indirecta dirigida hacia Melissa Klug, quien ahora se ve envuelta en la polémica por los mensajes comprometedores con Christian Cueva.

Melissa Klug le respondió a Pamela López

Pamela López sorprendió al público al sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', donde reveló detalles inéditos sobre su matrimonio con Christian Cueva. Durante su participación, la ahora influencer aseguró que el futbolista le fue infiel con Melissa Klug y que cuenta con conversaciones que lo demostrarían.

La empresaria inicialmente se mostró reservada, pero luego envió un mensaje directo a la producción de 'Amor y fuego', dejando claro que no se quedaría callada. "No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas", expresó Klug, dejando abierta la posibilidad de revelar información comprometedora.