En los últimos días, Mario Hart y Jefferson Farfán protagonizaron un inesperado intercambio en redes sociales que ha captado la atención de sus seguidores. Todo comenzó cuando la 'Foquita' cuestionó la carrera musical del también exparticipante de 'Esto es guerra' durante su podcast 'Enfocados'. Las declaraciones no pasaron desapercibidas y la respuesta del piloto de autos no tardó en llegar, desatando una ola de reacciones en redes.

Lejos de quedarse callado, el cantante utilizó su cuenta de Instagram para responder con humor y datos concretos. No solo le recordó a Farfán que en el pasado lo había invitado a cantar en su exclusivo 'búnker', sino que también lo desafió a un reto deportivo, donde también mencionó un inolvidable baile que 'Jeffry' realizó hace algunos años.

Mario Hart reta públicamente a Jefferson Farfán y le recuerda 'baile del totó'

A través de sus historias de Instagram, Mario Hart compartió un video en el que se escucha a Jefferson Farfán y Yako Eskenazi debatiendo sobre su trayectoria en la música. En el extracto del podcast 'Enfocados', el exfutbolista cuestiona el impacto de Hart en la industria musical, comentario que no pasó desapercibido para el piloto, quien reaccionó con un mensaje cargado de sarcasmo.

Mario Hart reta a Jefferson Farfán. Foto: Captura Instagram

En medio de la controversia, el cantante decidió elevar la apuesta y desafió públicamente a Jefferson Farfán a un reto de penales. Según explicó en su publicación, si logra atajar al menos tres de los diez disparos, el exfutbolista deberá prestarle su lujosa camioneta nueva por una semana y, además, volver a bailar el famoso 'baile del Totó', el cual lo hizo hace varios años debido a su relación con Yahaira Plasencia.

"¡Ya mucho bla bla bla! 10 penales, te tapo 3 y me das tu mionca nueva una semana y vuelves a bailar el Toto! 8 goles y te canto gratis en el búnker que tanto me has pedido!! ¿O te chupas Jefferson Farfán?", escribió Hart, dejando en el aire la expectativa sobre si el reto será aceptado.

¿Qué había dicho Jefferson Farfán sobre Mario Hart?

El origen de esta divertida disputa surgió en el programa 'Enfocados', donde Jefferson Farfán y Yako Eskenazi hablaron sobre la carrera musical de Mario Hart. Durante la conversación, la 'Foquita' puso en duda el impacto del expiloto en la industria, insinuando que su música no había logrado un éxito significativo.

Jefferson Farfán contra Mario Hart. Foto: Captura Instagram

"Chato, no seas malo pe causa, lo que tú tienes de vistas en 9 años, nosotros lo tenemos de éxito en 10 meses de programa. Pero igual, cantas bien feo", comentó Farfán en su cuenta de Instagram, dejando claro que su comentario tenía un tono de broma, pero también una indirecta sobre la popularidad de Hart en el mundo de la música.