La polémica en la farándula peruana se intensifica luego de las explosivas declaraciones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. La aún esposa de Christian Cueva aseguró que el futbolista tuvo un romance clandestino con Melissa Klug mientras aún estaba casado. Además, presentó supuestas pruebas que confirmarían la relación secreta.

Ante este escándalo, las cámaras de 'Amor y fuego' buscaron la versión de la empresaria, quien en un primer momento evitó responder directamente. Sin embargo, poco después, envió un mensaje contundente asegurando que también tiene pruebas y que no dudará en exponerlas. "A mí también me contaron muchas cosas", expresó la chalaca.

Melissa Klug responde a Pamela López tras revelaciones en 'El valor de la verdad'

Pamela López sorprendió al público al sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', donde reveló detalles inéditos sobre su matrimonio con Christian Cueva. Durante su participación, aseguró que el futbolista le fue infiel con Melissa Klug y que cuenta con conversaciones que lo demostrarían.

Según López, Cueva y Klug habrían mantenido encuentros en habitaciones alquiladas por el deportista, incluso cuando la empresaria tenía una relación con Ítalo Valcárcel. Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos exigieron una respuesta por parte de la madre de los hijos de Jefferson Farfán.

La empresaria, conocida como la 'Blanca de Chucuito', inicialmente se mostró reservada, pero luego envió un mensaje directo a la producción de 'Amor y fuego', dejando claro que no se quedaría callada. "No mamacita, ya no puedo, tengo que responderle a la señora de la misma forma como lo hizo ella, con pruebas, porque a mí también me contaron muchas cosas", expresó Klug, dejando abierta la posibilidad de revelar información comprometedora.

Melissa Klug se muestra incómoda con reportero de 'Amor y fuego'

Tras la emisión del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Amor y fuego intentó obtener una declaración de Melissa Klug sobre las acusaciones de Pamela López en 'El valor de la verdad'. Sin embargo, la empresaria se mostró incómoda con la presencia de las cámaras y evitó pronunciarse en un primer momento.

"Un ratito, estamos entrando a una reunión, saliendo te hablo", respondió Klug con evidente molestia mientras su acompañante intentaba cubrir la cámara. Su actitud esquiva generó aún más especulaciones sobre el escándalo.