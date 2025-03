El 9 de marzo, día en que Jesús Barco celebró sus 28 años, se emitió un episodio de ‘El valor de la verdad’ donde Pamela López reafirmó sus acusaciones sobre un romance entre Melissa Klug y Christian Cueva. A pesar de las negaciones previas de Klug, las revelaciones han puesto en jaque su relación con Barco, quien aún no ha emitido un comentario al respecto.

Las declaraciones de Pamela López han dejado a muchos sorprendidos, especialmente por la supuesta confirmación de Christian Cueva sobre su relación con Melissa Klug. Este escándalo ha llevado a cuestionar el futuro de la pareja, mientras los seguidores esperan una respuesta de Barco ante la situación.

Jesús Barco prefiere mantenerse en silencio

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, Pamela López no solo reafirmó sus acusaciones, sino que también proporcionó detalles que han dejado a la audiencia atónita. Al ser cuestionada sobre si Christian Cueva le había confesado haber tenido relaciones íntimas con Melissa Klug, López respondió afirmativamente, lo que fue corroborado por el polígrafo.

Con las revelaciones de Pamela López, Jesús Barco ha preferido mantener un perfil bajo y no ha hecho declaraciones públicas. Según lo que se ha comprobado, el futbolista decidió cerrar su cuenta de Instagram coincidentemente en medio de la polémica que se ha ocasionado, luego de ‘El valor de la verdad’ de la exesposa de Christian Cueva.

Jesús Barco cerró su cuenta de Instagram según se evidenció. Foto: difusión

Por su parte, Melissa Klug no ha emitido comentarios tras las acusaciones de Pamela López, lo que ha generado aún más rumores sobre su situación personal. La falta de respuesta de ambos protagonistas deja a los seguidores con dudas.

¿Qué dijo Pamela López sobre Melissa Klug?

Durante las declaraciones de Pamela López, reveló que se enteró que Christian Cueva hablaba con Melissa Klug, cuando el futbolista le dio su cuenta de Instagram.

“Me pide para casarnos y estábamos en plenos preparativos de boda. Comienza a hacer cambios, uno de esos fue darme la contraseña de su Instagram. Creyó que había borrado todo. Al tener acceso yo no dormía, buscaba y buscaba. No la seguía, pero me salió en sugerencias. Así fue como descubro”, detalló en ‘El valor de la verdad’.