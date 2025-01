La cantante Yahaira Plasencia fue consultada recientemente sobre la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. En sus declaraciones, la salsera envió sus mejores deseos a la pareja y se pronunció escuetamente sobre el romance de su expareja la 'Foquita' Farfán.

Yahaira Plasencia habla sobre romance de Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

La artista expresó su incomodidad por seguir siendo vinculada sentimentalmente con el exfutbolista, pese a que su relación terminó hace varios años. Según indicó, actualmente está enfocada en su vida personal y profesional.

“Hace muchos años pasó lo de nosotros y me siguen vinculando hasta el día de hoy, y no entiendo el por qué, y han pasado muchos años. Entonces, yo de verdad preferiría que ya no me sigan relacionando más con él. Estoy tranquila así, enfocada en mis cosas, sin necesidad de hablar de nadie ni nada”, precisó.

Sobre las vinculaciones románticas entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, Yahaira Plasencia solo optó por desearles sus mejores deseos.

“El amor es bonito y las personas que lo encuentren, que lo disfruten al máximo, y mis mejores deseos para ellos y para todo el mundo. O sea, yo no tengo nada que decir al respecto”, manifestó Plasencia. “Cada persona sabe cómo llevar su relación, pero lo que sí pienso es que nadie tiene por qué ponerse un cartel y decir ‘oye, estoy con él’. Si uno vive su amor así, está perfecto, y que las personas que lo hagan así, que les vaya muy bien siempre”, declaró.

Plasencia también reiteró que está enfocada en su carrera y en nuevos proyectos musicales. Actualmente, la artista busca salir de su zona de confort y presentar propuestas innovadoras para su público.