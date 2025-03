El escándalo por el affaire entre Christian Cueva y Melissa Klug sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, Patricio Parodi se vio envuelto en una broma sobre su supuesto vínculo con la 'Blanca de Chucuito' durante una transmisión en vivo de 'Good time' en YouTube. Ante los comentarios, el streamer tuvo que salir al paso y aclarar los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con Melissa Klug.

En el programa recordaron un episodio pasado de 'Esto es guerra', donde Mario Irivarren lanzó un mensaje que insinuaba un posible romance entre Parodi y Klug, lo que desató las risas en el set. Sin embargo, durante la transmisión, Patricio Parodi rápidamente aclaró la situación, asegurando que no existió ningún tipo de relación con la madre de los hijos de Jefferson Farfán.

¿Patricio Parodi tuvo un 'affaire' con Melissa Klug?

Todo ocurrió cuando hace años en 'Esto es guerra', Mario Irivarren, en medio de un juego, mencionó: "No soporto que te creas el gran galán y hasta quieres serruchar a mi causa Ítalo con Melissa Klug". Al recordar este momento, Patricio Parodi sorprendió a todos al responder: "No fue solo (Christian) Cueva". Aunque inmediatamente se arrepintió de lo dicho, pidiendo disculpas y aclarando que eso no era cierto.

Parodi, visiblemente incómodo, rápidamente aclaró: "Eso es mentira, hay que aclarar porque después va a salir", asegurando que no pasó nada con la empresaria. Además, agregó que solo había tenido un par de encuentros con Melissa Klug en América Televisión y que en ninguno de esos momentos hubo nada más que una relación profesional. “No, ese fue Chávarri que se acercó a su oído y dijo algo para chacotear. Eso es antiguo, fue parte de la joda. Jamás, jamás, a Melissa Klug solo la he visto dos veces en ‘En boca de todos’”, puntualizó.

Pamela López y sus confesiones sobre Melissa Klug

El tema de Melissa Klug y Christian Cueva volvió a ser noticia tras la confesión de Pamela López, aún esposa de Cueva, durante su participación en 'El valor de la verdad'. Pamela reveló que descubrió el affaire cuando encontró mensajes comprometedores en el teléfono de su esposo. Además, contó que Cueva le confesó que le compró una cartera de lujo Louis Vuitton a la expareja de Jefferson Farfán. Sin embargo, según López, el futbolista se dio cuenta de que había sido “sangrado” cuando la empresaria nunca le pagó por el artículo, lo que provocó que se alejara de ella.