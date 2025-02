Yahaira Plasencia volvió a captar la atención del público durante su reciente participación en el concierto de Corazón Serrano, realizado el sábado 8 de febrero en el Estadio San Marcos. La salsera fue una de las invitadas especiales de la noche y, antes de interpretar una canción, sorprendió a los asistentes con un contundente mensaje dirigido a las exparejas. Sus palabras quedaron registradas en imágenes presentadas en el estreno de la temporada 2025 del programa 'América hoy', donde se le escucha decir con firmeza: "Todas tenemos un ex que nunca deja de jo... Es la verdad".

La declaración de la intérprete de 'Y le dije no' no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre los seguidores del evento. Aunque Plasencia no mencionó nombres, muchos especularon sobre a quién podría haber estado dirigido su comentario. En el mencionado programa de América Televisión, los conductores debatieron si se trataba de una indirecta para alguna de sus exparejas más mediáticas, como es el caso de Jefferson Farfán, quien recientemente terminó su corta relación con Xiomy Kanashiro.

Yahaira Plasencia sorprende con inesperado mensaje en concierto de Corazón Serrano

El comentario de Yahaira Plasencia no quedó ahí. Antes de interpretar el tema 'Mi ex tenía razón', la salsera decidió compartir un consejo con su público sobre las relaciones amorosas, dejando un mensaje que dio de qué hablar. "Si no te sientes bien (en una relación), sal de ahí. Corre, porque siempre viene algo mejor, siempre. Entonces, todos tenemos un ex que nunca deja de jo.... Es la realidad", expresó con contundencia ante la ovación de los asistentes.

Sus palabras rápidamente desataron especulaciones en el programa 'América hoy', donde los conductores y panelistas sugirieron que podría tratarse de una indirecta para su expareja más mediática, Jefferson Farfán. La teoría cobró fuerza debido a que el exfutbolista se encuentra actualmente soltero, tras su reciente ruptura con la joven influencer Xiomy Kanashiro. Aunque Yahaira no mencionó nombres, Janet Barboza y Edson Dávila, 'Giselo', insinuaron que se podría tratar del exseleccionado nacional.

Ante esta serie de comentarios, la cantante de salsa solo atinó a reírse y no afirmó ni desmintió lo dicho por los conductores del programa 'América hoy'.