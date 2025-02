Desde su debut como conductora en 'América hoy', Milett Figueroa ha estado en el centro de la atención debido a su relación con el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli. Sin embargo, la modelo no ha dudado en mostrar su incomodidad por los continuos cuestionamientos sobre su vínculo con el productor, especialmente cuando las preguntas surgen en plena transmisión en vivo.

El 12 de febrero, en la más reciente edición del programa, Janet Barboza aprovechó el tema de la confianza en las relaciones de pareja para hacer una pregunta directa a Milett Figueroa. "Entonces, tú Milett, ¿confías a ciegas en Marcelo?", dijo la conductora, lo que desató un tenso momento en el set. La modelo respondió con firmeza: "No a ciegas. Para estar con una pareja tienes que conocer y saber que esa persona no te haría eso."

Milett Figueroa exige que dejen de hablar de Marcelo Tinelli

A pesar de la respuesta de Milett, el tema continuó siendo centro de la conversación, lo que provocó que la modelo perdiera la paciencia. Visiblemente molesta, pidió en vivo que se dejara de mencionar a Marcelo Tinelli: "Ya suéltalo a Marcelo, ¿no?", dijo en tono tajante. Su reacción sorprendió a sus compañeros, y Edson Dávila, destacó la firmeza de la modelo con un "Milett, bien. Así se hace".

El motivo de su molestia fue que a lo largo del programa habían hecho indirectas sobre su relación con Tinelli, lo que encendió aún más los ánimos en el set. Sin embargo, Janet Barboza no se quedó atrás y propuso hacer una llamada en vivo a Marcelo Tinelli, lo que llevó a Milett a dar una respuesta aún más contundente: "Yo, para estar con una pareja, tengo que confiar en él. No ciegamente, porque no se confía ciegamente en nadie, pero está para disfrutar una relación, no para poner tus toxicidades."

Milett Figueroa responde a Janet Barboza

A pesar de que Milett intentó cerrar el tema, Janet Barboza insistió con una frase provocadora: "Yo digo que cuando el río suena es porque piedras trae". A esto, la actriz respondió de manera decidida: "No siempre," dejando claro que no permitirá más especulaciones sobre su vida personal.

La discusión en 'América hoy' no solo dejó en evidencia la incomodidad de Milett Figueroa ante las constantes preguntas sobre Marcelo Tinelli, sino que también reavivó la polémica sobre su relación con el conductor argentino.