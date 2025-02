El retorno de Milett Figueroa a Perú hace unos días, se dio en medio de la expectativa que se tenía por saber quién sería la conductora de 'América hoy' en su nueva temporada. Este lunes 10 de febrero, se confirmó que la modelo es la cuarta conductora del magazine matutino, ya que fue presentada en la primera edición de este 2025.

Luego de tanta espera, Milett Figueroa fue presentada como la nueva conductora de ‘América hoy’, a pesar que Janet Barboza inicialmente resaltó que no “necesitaban una conductora más en el programa”.

Milett Figueroa es la nueva conductora de ‘América Hoy’

“Se nos hizo realidad”, mencionó Ethel Pozo al presentar a Milett Figueroa como la nueva conductora del programa. “Reina de realitys, conocida en nuestro país, talentosísima y se une a la familia disfuncional”, añadió poco después. La modelo entró con una seguridad impresionante, evidenciando su felicidad por unirse a ‘América hoy’.

Luego de saludar a sus compañeros del programa, Milett Figueroa resaltó: “Voy a modelar porque me he vestido especialmente. Gracias por esa bienvenida, porque los he escuchado detrás”, mencionó la modelo en su presentación.



Sin embargo, Janet Barboza no ocultó su desacuerdo por la unión de Milett Figueroa al programa. “Quiero decirte, porque yo soy frontal y directa, yo no estaba de acuerdo que entre una cuarta conductora porque ya nosotros hablamos demasiado… pero espero que dure”, comentó la ‘Rulitos’.

Milett Figueroa revela cómo la contactaron

Por otro lado, Milett Figueroa evidenció que se encuentra nerviosa por asumir este nuevo reto en su vida, pero al mismo tiempo espera que le vaya bien como conductora. “Yo con ustedes voy a aprender. He venido a aprender. Me siento feliz. Fuera de bromas, estoy bastante entusiasmada porque esta es una oportunidad que siempre la esperé”, señaló.

Cabe señalar que Milett Figueroa, reveló que fue el mismo Armando Tafur quién la contactó para ser la nueva conductora: “De hecho en sus vacaciones, tuve una llamada muy interesante con una propuesta bastante interesante (...) Todo lo que pasó allá en Argentina fue un empuje para estar en la conducción”.