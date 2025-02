Milett Figueroa vivió un momento inolvidable durante su primera aparición como conductora de 'América hoy', el popular magazine matutino de la televisión peruana. La modelo, quien ha estado en el centro de atención por su romance con Marcelo Tinelli, fue sorprendida en vivo por el presentador argentino, quien desde la distancia no dejó pasar la oportunidad de apoyarla en esta nueva etapa de su carrera.

El inesperado gesto del empresario televisivo no solo emocionó a Milett, sino que también sirvió para acallar los rumores de una posible separación. Figueroa, quien había asegurado que su pareja estaba siguiendo de cerca su debut, recibió un lujoso obsequio acompañado de un romántico mensaje que reafirmó la solidez de su relación.

Marcelo Tinelli presente en debut de Milett Figueroa en 'América hoy'

Desde que se confirmó su incorporación como la cuarta conductora de 'América hoy', Milett Figueroa ha estado en el foco de los medios. Su relación con Marcelo Tinelli ha sido uno de los temas más comentados, sobre todo tras su regreso a Perú, lo que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Sin embargo, durante la transmisión en vivo del programa, la propia modelo peruana se encargó de despejar cualquier duda al revelar que el conductor estaba viéndola desde Argentina. "Justo ahora nos está viendo, así que le mando un beso a mi amor, está en la playa, disfrutando", expresó con una sonrisa.

Instantes después, el conductor Edson Dávila interrumpió el programa para anunciar que la producción había recibido una sorpresa especial para la modelo. "Marcelo Tinelli se comunicó anoche con producción y miren lo que le mandó a Milett para romper con los rumores", mencionó antes de presentar el obsequio.

Milett Figueroa se conmueve con sorpresa de Marcelo Tinelli

El regalo enviado por Marcelo Tinelli consistió en un enorme y elegante ramo de rosas, un gesto cargado de simbolismo que dejó a Milett Figueroa visiblemente emocionada. Al recibirlo, la modelo no pudo evitar sonreír y leer en voz alta la dedicatoria que acompañaba el detalle. "Amor mío, que tengas un gran debut en 'América hoy'. Estoy feliz y orgulloso de verte brillar en tu país. Te amo mucho. Marce", decía el mensaje, el cual generó la ovación de sus compañeros de conducción y del público presente.

Conmovida por la muestra de cariño, la exchica reality aprovechó la oportunidad para destacar la importancia del apoyo de su pareja y desmentir las versiones que aseguraban su ruptura. "Uno se cree todo lo que sale en la televisión (...) Bueno, él siempre me manda jazmines, y las rosas también me gustan mucho. Agradezco muchísimo el amor y el apoyo, que no te corten las alas...", expresó.