En las últimas semanas existieron algunos rumores de una supuesta separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, pues incluso la prensa argentina empezó a vincular al presentador con otra mujer. Ante ello, la modelo peruana desmintió tajantemente estas especulaciones y resaltó que aún mantiene un romance con el conductor.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa hicieron pública su relación en 2023, luego de que la modelo participara en el programa ‘Bailando 2023’. Desde entonces, se les ha visto juntos en diversos eventos, viajes y momentos familiares. Sin embargo, algunos seguidores han notado cierta distancia en sus últimas apariciones públicas, lo que despertó rumores.

Milett Figueroa habla sobre su relación con Marcelo Tinelli

Este martes 10 de febrero se presentó a Milett Figueroa como nueva conductora de ‘América hoy’, por lo que la modelo se animó a aclarar cómo va su relación con Marcelo Tinelli. Tras los constantes rumores, la peruana desmintió una separación con el presentador argentino.

“La verdad es que uno está siempre expuesto a que se comente, porque nuestra relación realmente es pública y se comenta, sí, que una cosa, otra cosa, pero, de hecho, es parte de ser figuras públicas y, sobre todo, que nosotros, así como compartimos nuestro amor, también estamos expuestos a esos comentarios. Pero, como pueden ver, estamos súper bien, estamos muy contentos, cada uno disfrutando de su trabajo”, mencionó al inicio.

Incluso, Milett Figueroa reveló que Marcelo Tinelli no dudó en apoyarla tras enterarse de que regresaría a Perú para ser conductora. “Sí, él me aconseja un montón, él me sugiere muchas cosas también, y nunca he perdido de vista, como he dicho, mis sueños y mi futuro. Realmente a mí me encanta, disfruto mucho de mi trabajo; yo me deprimo cuando no trabajo”, añadió muy contenta.

Marcelo Tinelli vendrá a visitar a Milett Figueroa

Por otro lado, Milett Figueroa aclaró que Marcelo Tinelli vendrá pronto a Perú, ya que ahora llevarían una relación a distancia tras su nuevo trabajo como conductora de ‘América hoy’.

“Estamos en conversaciones ahora, viendo también, él también tiene muchas responsabilidades, tiene hijos, tiene proyectos. Este año se vienen un montón de cosas y sorpresas para los dos, así que estamos tratando también de darnos nuestro espacio”, explicó sobre lo que pasará en su relación.