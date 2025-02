Luego de que se jugara y especulara sobre el retorno de Milett Figueroa al Perú, este lunes se reveló que la modelo iba a debutar como conductora de ‘América hoy’, a pesar de que Janet Barboza había advertido que estaban completas. “Se nos hizo realidad. Reina de realitys, conocida en nuestro país, talentosísima y se une a la familia disfuncional”, mencionó Ethel Pozo al presentar a la popular ‘Milechi’.



Antes de cuestionar el papel de Milett Figueroa como conductora de ‘América hoy’, la creadora de ‘Magaly TV, la firme’ aseguró que la producción la contrató para lograr obtener una entrevista con Marcelo Tinelli, pero el argentino no la acompañó. “Les salió el tiro por la culata (...) deben haberse llevado un superchasco porque ni las sombras de Tinelli”, comentó la ‘urraca’.

Milett criticó duramente a Milett Figueroa



En otro momento, Magaly Medina cuestionó duramente el papel de Milett como presentadora de televisión. Según dijo, por sí misma, no tiene ningún atractivo televisivo. “No vende nada, creo que Tinelli la está soltando para que se vaya quedando en Perú. Ella no tiene experiencia como conductora”, comentó.



Asimismo, Medina indicó que la inexperiencia de Milett como conductora no pasó desapercibido. “Estaba perdida totalmente, no hilvanaba frases ni palabras porque no conoce nada de nuestra farándula. No sabía de qué hablar, no aportaba nada. Tremendo y patético”, añadió.

Milett Figueroa desmiente ruptura con Marcelo Tinelli t



El último lunes 10 de febrero, Milett Figueroa se animó a aclarar cómo va su relación con Marcelo Tinelli, tras los constantes rumores. Según la peruana, sigue manteniendo una relación con el presentador argentino.



“La verdad es que uno está siempre expuesto a que se comente, porque nuestra relación realmente es pública y se comenta, sí, que una cosa, otra cosa, pero, de hecho, es parte de ser figuras públicas y, sobre todo, que nosotros, así como compartimos nuestro amor, también estamos expuestos a esos comentarios. Pero, como pueden ver, estamos superbién, estamos muy contentos, cada uno disfrutando de su trabajo”, sostuvo Milett.

Incluso, Milett Figueroa reveló que Marcelo Tinelli le brindó todo su apoyo tras enterarse de que regresaría a Perú para ser conductora. “Sí, él me aconseja un montón, él me sugiere muchas cosas también, y nunca he perdido de vista, como he dicho, mis sueños y mi futuro. Realmente a mí me encanta, disfruto mucho de mi trabajo; yo me deprimo cuando no trabajo”, añadió.