Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han vuelto a acaparar la atención mediática debido a la exposición de datos que han suscitado numerosas especulaciones sobre su vínculo. La modelo peruana ha regresado a Perú para enfrentar un nuevo desafío profesional como presentadora de ‘América hoy’.

Sin embargo, ahora que Milett Figueroa está en Perú, han surgido nuevos rumores sobre lo que pasa en su relación con Marcelo Tinelli. El periodista Matías Vázquez mencionó que la pareja habría llegado a un acuerdo para tener una relación abierta, aparentemente.

La impactante revelación sobre Milett y Marcelo

Durante el último programa de Magaly Medina, se enlazó en vivo con el periodista Matías Vázquez, quien aseguró cómo sería la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

“Tinelli tendría sus permitidos y Milett tendría sus permitidos. Tendrían una relación abierta y a distancia, de que ojos que no ven, corazón que no siente”, señaló el argentino inicialmente. De esta forma, el periodista dejó entrever que ambos habrían decidido tener reglas no convencionales para su vínculo, permitiéndose hacer lo que gusten mientras llevan su relación a distancia.

En esa misma línea, el periodista aseguró que ni Marcelo Tinelli ni Milett Figueroa tienen problemas con esta aparente relación abierta. “Yo en estos momentos digo: ‘Soy Marcelo, cuando hay unos kilómetros de distancia tengo libertad’, pero hay que ver si Marcelo acepta que Milett tenga esa libertad”, añadió contundentemente.

¿Quién sería la nueva saliente de Marcelo Tinelli?

Según lo que ha difundido la prensa argentina, aparentemente Marcelo Tinelli estaría viéndose con la modelo Chloé Bello, una reconocida actriz argentina que se volvió mediática por su pasada relación con el músico Gustavo Cerati.

Chloé Bello ha sido relacionada sentimentalmente con Marcelo Tinelli, según diversas fuentes. Ambos parecen conocerse desde hace un tiempo y habrían reanudado su comunicación tras el regreso de Milett Figueroa a Perú. A pesar del aumento de especulaciones en torno a su relación, Bello ha decidido mantener en privado los detalles de su vida personal, eludiendo confirmar o desmentir los rumores que circulan.