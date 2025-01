La presentadora Janet Barboza tuvo fuertes declaraciones hacia los rumores que señalan a Milett Figueroa, novia de Marcelo Tinelli, como la nueva integrante de ‘América Hoy’ en reemplazo de Brunella Horna para la temporada 2025, que se estrena en febrero. Barboza se opuso rotundamente a tener a la modelo como compañera en la conducción del programa de América TV.

Las declaraciones se dieron durante una transmisión en vivo en la que Barboza, Ethel Pozo y ‘Giselo’ interactuaron con sus seguidores. Los rumores sobre Milett como presentadora surgieron después de que Kurt Villavicencio, en su programa, filtrara la información de que Figueroa habría aceptado la propuesta. Además, Ethel Pozo mencionó que su productor, Armando Tafur, viajó a Argentina presuntamente para hablar con la modelo en persona.

Janet Barboza y su fuerte mensaje contra Milett Figueroa

“No estoy de acuerdo, siento que le falta experiencia (...) No, porque siento que en conducción le falta experiencia, estar en un programa no te da la experiencia para conducir un programa diario”, compartió Janet Barboza al canal de GV Producciones ante los rumores que vocean a Milett Figueroa como la nueva integrante de ‘América hoy’.

Pero eso no fue todo. Lo que realmente sorprendió a todos fue la manera en que Barboza se refirió a la novia de Marcelo Tinelli, declarando que su presencia en el show sería un "gasto inútil". “Milett no me parece, no estoy de acuerdo (...) Siento que es un gasto inútil, podemos repartirnos el presupuesto entre nosotros”, sentenció la 'rulitos', poniendo en evidencia su convicción de que Brunella Horna tiene mucha más experiencia.

Milett Figueroa revela que desea trabajar en Perú

Milett Figueroa sigue consolidando su carrera en Argentina, donde actualmente forma parte del reality ‘Los Tinelli’ en Amazon Prime. Aparte de sus proyectos laborales, la modelo está inmersa en una serie de proyectos vinculadas a su novio, el empresario Marcelo Tinelli. Durante una entrevista en ‘Amor y fuego’, Milett reveló detalles sobre sus planes de regresar a Perú y su disposición a explorar nuevas oportunidades laborales.

La también actriz mencionó que, aunque todavía no han definido su regreso definitivo al país, tiene un departamento en Lima, donde vive su madre, lo que indica que podría pasar un buen tiempo en el país. Además, destacó que Marcelo Tinelli, quien está dispuesto a mudarse, está emocionado por conocer más sobre la tierra natal de su pareja y acompañarla en este nuevo capítulo.