La presentadora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, no pudo contener las lágrimas al despedir a Brunella Horna, quien decidió renunciar en vivo al programa de espectáculos. La esposa de Richard Acuña compartió que su decisión responde al deseo de dedicar más tiempo a su hijo, lo que generó un emotivo momento en el set.

“Tengo un bebé muy pequeño que muchas veces lo he dejado con fiebre, quisiera estar con él mucho más tiempo, quiero tomarme el 2025 para estar con mi bebito”, dijo la popular ‘baby bru’ con la voz entrecortada.

Janet Barboza no soportó la renuncia de Brunella Horna

Janet Barboza compartió su experiencia de trabajar al lado de Brunella Horna, destacando las virtudes de la influencer. Durante su intervención, la animadora de televisión no pudo evitar romper en llanto, mostrando así su afecto y admiración hacia su compañera. “Por un lado, Brunella decía que somos parte de tu familia y es así como te sentimos. Sabes lo mucho que te quiero y te admiro”, señaló en un inicio la popular ‘rulitos’.

“Si bien es cierto que eres una mujer joven, eso no significa que uno no aprenda de los jóvenes. Me hiciste sentir joven de alma”, confesó así Janet quien se quebró ante la sorpresiva renuncia de Horna.

Brunella Horna anuncia en vivo su renuncia a ‘América Hoy’ y revela los motivos

Brunella Horna, quien ingresó al programa en 2022 como reemplazo de Melissa Paredes y se ganó el cariño del público como una de las figuras más jóvenes de la televisión peruana, anunció su salida este viernes. Conmovida, explicó las razones detrás de su decisión, cerrando una etapa marcada por noticias, entretenimiento y momentos especiales. "Para mí ha sido un año complicado (...) Este 2025, 'América hoy' va a seguir dando alegría y noticias, pero sin mí. No voy a continuar junto a ustedes, ha sido una decisión muy complicada para mí", comunicó.

La presentadora compartió que la maternidad había sido un anhelo que había perseguido durante años, aunque reconoció que este viaje está repleto de retos. “Alessio ha sido mi sueño cumplido, me ha costado mucho tenerlo. No podía ser mamá, me costó un año salir embarazada, tuve amenaza de aborto”, recordó. "Tengo un bebito muy pequeño, lo he dejado con fiebre, solo, y quisiera estar con él mucho más tiempo. Quiero tomarme este año para estar con mi bebito”, dijo entre lágrimas la presentadora de 28 años.