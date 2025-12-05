Fonseca, el popular cantante colombiano, regresa a Perú con su 'Tropicalia Tour' el 26 de marzo de 2026, en Arena 1, presentando su álbum nominado a los Latin Grammy. Foto: composición/Betsy De Los Santos | Foto: composición/Betsy De Los Santos

Fonseca, el popular cantante colombiano, regresa a Perú con su 'Tropicalia Tour' el 26 de marzo de 2026, en Arena 1, presentando su álbum nominado a los Latin Grammy. Foto: composición/Betsy De Los Santos | Foto: composición/Betsy De Los Santos

El cantante colombiano Fonseca regresa a Perú con su ‘Tropicalia Tour’, el espectáculo con el que está batiendo récords en Estados Unidos, Europa y ahora América Latina. El intérprete de ‘Arroyito’ se reencontrará con su fanaticada peruana el el jueves 26 de marzo de 2026 en Arena 1, en lo que será una noche llena de alegría, sabor y romance.

En su retorno a Perú, Fonseca presentará por primera vez en vivo su álbum ‘Tropicalia’, nominado a los Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum Tropical y que incluye hits como ‘Si tú me quieres’ (ganadora del Latin Grammy a Mejor Canción Tropical) y ‘Con Dinero y Sin Dinero’. Las entradas están a la venta en Ticketmaster. La preventa será el 8 y 9 de diciembre con 15% de descuento para los clientes BBVA con precios que van desde S/97, mientras que la venta general inicia el 10 de diciembre.

Entradas para el concierto de Fonseca. Foto: difusión

Fonseca interpretará sus grandes éxitos y sus temas de ‘Tropicalia’



Fonseca se presentará en Lima junto a su banda de vallenato/pop, prometiendo un espectáculo lleno de energía, ritmo y emoción. Aunque el eje central del show será su más reciente producción, Tropicalia, el artista colombiano de 46 años también hará un recorrido por sus grandes éxitos, esos que hacen corear al público de principio a fin, como ‘Te mando flores’, ‘Arroyito’, ‘Prometo’ y ‘Eres mi sueño’.

Además, el ‘Tropicalia Tour’ marca un momento especial: es la primera vez que Fonseca interpreta en vivo, en Perú, varios de los temas más esperados por sus fans, incluyendo ‘Nunca me fui’ (junto a Rubén Blades), ‘Venga lo que venga’ (en colaboración con Rawayana), ‘Por toda la vida’, ‘Qué suerte tenerte’ y ‘Pedacito de playa’. Todas estas canciones forman parte de un álbum que celebra la riqueza y diversidad de los ritmos tropicales.

¿Quién es Fonseca y cómo se hizo famoso?



Fonseca es un cantante, compositor y músico colombiano, reconocido por su estilo que fusiona el pop latino con ritmos tradicionales de Colombia, como el vallenato, la cumbia y el bullerengue. Su nombre completo es Juan Fernando Fonseca Carrera, y nació el 29 de mayo de 1979 en Bogotá, Colombia.

Fonseca comenzó su carrera musical de manera independiente con un álbum homónimo en 2002, pero alcanzó la fama en 2005 con su segundo disco, ‘Corazón’, especialmente gracias al éxito de la canción ‘Te mando flores’. Este tema lo catapultó al reconocimiento internacional, ganó un Latin Grammy y se convirtió en un himno romántico en América Latina.

