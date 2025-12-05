HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Entretenimiento

Fonseca Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en Arena1

En su concierto, Fonseca interpretará éxitos como ‘Te mando flores’ y canciones de su reciente producción. Asimismo, el colombiano promete una noche inolvidable para su público peruano.

Fonseca, el popular cantante colombiano, regresa a Perú con su 'Tropicalia Tour' el 26 de marzo de 2026, en Arena 1, presentando su álbum nominado a los Latin Grammy. Foto: composición/Betsy De Los Santos
Fonseca, el popular cantante colombiano, regresa a Perú con su 'Tropicalia Tour' el 26 de marzo de 2026, en Arena 1, presentando su álbum nominado a los Latin Grammy. Foto: composición/Betsy De Los Santos | Foto: composición/Betsy De Los Santos

El cantante colombiano Fonseca regresa a Perú con su ‘Tropicalia Tour’, el espectáculo con el que está batiendo récords en Estados Unidos, Europa y ahora América Latina. El intérprete de ‘Arroyito’ se reencontrará con su fanaticada peruana el el jueves 26 de marzo de 2026 en Arena 1, en lo que será una noche llena de alegría, sabor y romance.

En su retorno a Perú, Fonseca presentará por primera vez en vivo su álbum ‘Tropicalia’, nominado a los Latin Grammy 2024 como Mejor Álbum Tropical y que incluye hits como ‘Si tú me quieres’ (ganadora del Latin Grammy a Mejor Canción Tropical) y ‘Con Dinero y Sin Dinero’. Las entradas están a la venta en Ticketmaster. La preventa será el 8 y 9 de diciembre con 15% de descuento para los clientes BBVA con precios que van desde S/97, mientras que la venta general inicia el 10 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AFRONTAR EL DUELO? CON CÉSAR ACOSTA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Entradas para el concierto de Fonseca. Foto: difusión

Entradas para el concierto de Fonseca. Foto: difusión

PUEDES VER: Anuel AA, Tono Good, Vibra Perú y más conciertos en Lima este fin de semana: fechas, entradas y lugares

lr.pe

Fonseca interpretará sus grandes éxitos y sus temas de ‘Tropicalia’

Fonseca se presentará en Lima junto a su banda de vallenato/pop, prometiendo un espectáculo lleno de energía, ritmo y emoción. Aunque el eje central del show será su más reciente producción, Tropicalia, el artista colombiano de 46 años también hará un recorrido por sus grandes éxitos, esos que hacen corear al público de principio a fin, como ‘Te mando flores’, ‘Arroyito’, ‘Prometo’ y ‘Eres mi sueño’. 

Además, el ‘Tropicalia Tour’ marca un momento especial: es la primera vez que Fonseca interpreta en vivo, en Perú, varios de los temas más esperados por sus fans, incluyendo ‘Nunca me fui’ (junto a Rubén Blades), ‘Venga lo que venga’ (en colaboración con Rawayana), ‘Por toda la vida’, ‘Qué suerte tenerte’ y ‘Pedacito de playa’. Todas estas canciones forman parte de un álbum que celebra la riqueza y diversidad de los ritmos tropicales.

PUEDES VER: Entradas para Mon Laferte en Perú 2026: precios, fecha y hora de venta en Teleticket

lr.pe

¿Quién es Fonseca y cómo se hizo famoso?

Fonseca es un cantante, compositor y músico colombiano, reconocido por su estilo que fusiona el pop latino con ritmos tradicionales de Colombia, como el vallenato, la cumbia y el bullerengue. Su nombre completo es Juan Fernando Fonseca Carrera, y nació el 29 de mayo de 1979 en Bogotá, Colombia.

Fonseca comenzó su carrera musical de manera independiente con un álbum homónimo en 2002, pero alcanzó la fama en 2005 con su segundo disco, ‘Corazón’, especialmente gracias al éxito de la canción ‘Te mando flores’. Este tema lo catapultó al reconocimiento internacional, ganó un Latin Grammy y se convirtió en un himno romántico en América Latina.

Notas relacionadas
Anuel AA, Tono Good, Vibra Perú y más conciertos en Lima este fin de semana: fechas, entradas y lugares

Anuel AA, Tono Good, Vibra Perú y más conciertos en Lima este fin de semana: fechas, entradas y lugares

LEER MÁS
Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

LEER MÁS
Entradas para Mon Laferte en Perú 2026: precios, fecha y hora de venta en Teleticket

Entradas para Mon Laferte en Perú 2026: precios, fecha y hora de venta en Teleticket

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

LEER MÁS
Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

Conciertos en Lima este fin de semana: Anuel AA, Vibra Perú y más shows imperdibles para el 5, 6 y 7 de diciembre

LEER MÁS
Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

Anuel AA en Lima 2025: precio de entradas, lugar y fecha del concierto en Perú

LEER MÁS
¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

LEER MÁS
Bobby Nash muere en 9-1-1: el emotivo adiós de Peter Krause que cambió la serie para siempre

Bobby Nash muere en 9-1-1: el emotivo adiós de Peter Krause que cambió la serie para siempre

LEER MÁS
Conciertos en Lima por Año Nuevo 2025: shows y eventos gratis con Grupo 5, La Bella Luz, Corazón Serrano y más

Conciertos en Lima por Año Nuevo 2025: shows y eventos gratis con Grupo 5, La Bella Luz, Corazón Serrano y más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

Capturan a Chuki, el peruano que mató a una menor de 16 años en España

Jefferson Farfán sorprende en vivo al 'Cuto' Guadalupe al regalarle un Rolex valorado en más de US$20.000

Entretenimiento

¡El retorno de una voz eterna! Flor Pucarina, leyenda de la música andina, regresa a los escenarios gracias a la tecnología

Netflix cierra la histórica compra de Warner Bros. Discovery por $82.700 millones: fusión incluiría HBO Max y estudios de grabación

Anuel AA, Tono Good, Vibra Perú y más conciertos en Lima este fin de semana: fechas, entradas y lugares

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

Acción Popular: Ricardo Burga denuncia cambios de delegados que buscarían favorecer a Alfredo Barnechea

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025