Entradas Isabel Pantoja en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

Isabel Pantoja confirmó su esperado regreso al Perú como parte de la celebración de sus 50 años de trayectoria artística. La cantante española se presentará el 27 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel, donde ofrecerá un espectáculo que reunirá sus más grandes éxitos y canciones recientes que marcan esta nueva etapa de su carrera musical.

Reconocida como una de las voces más influyentes de la música española, Isabel Pantoja llegará a Lima con un show de gran nivel artístico. La intérprete de temas emblemáticos como 'Así fue', 'Marinero de luces', 'Se me enamora el alma' y 'Hoy Quiero Confesarme' promete una puesta en escena caracterizada por la copla, el flamenco, la tonadilla y la zarzuela, acompañada de una orquesta en vivo y su inconfundible voz.

¿Cuándo es la preventa de entradas para el concierto de Isabel Pantoja en Lima?

Las entradas para el concierto de Isabel Pantoja en Perú estarán disponibles a través de la plataforma Teleticket. Según se informó, se realizará una preventa exclusiva con 15% de descuento desde el 18 hasta el 22 de diciembre, válida con cualquier medio de pago o hasta agotar stock, ya que la capacidad es limitada.

Este beneficio permitirá a los seguidores de la artista asegurar su ingreso con un precio promocional para uno de los conciertos más esperados del 2026 en Lima. La preventa está dirigida a todo el público y no requiere de tarjetas específicas, lo que amplía el acceso a los fanáticos de la cantante española.

Concierto de Isabel Pantoja. Foto: Teleticket

¿A qué hora inicia la venta de estradas para el concierto de Isabel Pantoja en Costa 21?

La venta de entradas para el concierto de Isabel Pantoja en el Multiespacio Costa 21 iniciará a las 10:30 a.m., tanto para la preventa como para la venta regular, a través de la web oficial de Teleticket. Se recomienda a los interesados conectarse con anticipación debido a la alta expectativa que ha generado este evento.

Con más de 30 álbumes lanzados, más de 30 millones de discos vendidos, 150 discos de platino, 50 discos de oro y reconocimientos internacionales como el Disco de Arte otorgado en Puerto Rico en 2023, Isabel Pantoja llega al Perú para reafirmar su legado musical en una noche que promete ser inolvidable para sus seguidores.