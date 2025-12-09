Bad Bunny en Perú: modifican locaciones del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ y fans reaccionan en redes sociales

Bad Bunny se presentará el próximo mes en el Estadio Nacional. | Foto: Billboard / F&M Entertainment | Composición: LR

Bad Bunny se presentará el próximo mes en el Estadio Nacional. | Foto: Billboard / F&M Entertainment | Composición: LR

El anuncio sobre la modificación de las locaciones de los conciertos de Bad Bunny en Lima sorprendió a fanáticos el último 9 de diciembre. Si bien la producción asegura que los ajustes buscan mejorar la experiencia del público, este no tardó en expresar sus inquietudes y opiniones contrastadas en redes sociales.

Cambios en zonas y creación de un escenario alterno para el ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ en Lima

F&M Entertainment, organizadora del ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ confirmó modificaciones en la distribución de los shows programados para el 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional. Entre los ajustes destacan las nuevas localidades ‘PIT A’ (stand up), ‘PIT B’ (stand up), ‘Los Vecinos’ (numerada) y un escenario adicional conocido como ‘La Casita’, el elemento más representativo del tour, según la empresa.

Nuevas secciones del concierto de Bad Bunny en Perú. | Foto: F&M Entertainment

F&M Entertainment indicó que las entradas para las nuevas zonas estarán a la venta a partir del miércoles 10 de diciembre y que todos aquellos que compraron entradas Platinum y VIP podrán acceder a un upgrade sujeto a disponibilidad. De igual manera, mencionó que quienes deseen pedir la devolución de su dinero, podrán hacerlo hasta el 26 de diciembre.

Opiniones divididas de fans en redes sociales ante la modificación de zonas

Tras la publicación del nuevo mapa de zonas, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Algunos usuarios celebraron la apertura de más sectores, mientras que otros, consideraron “injusta” la decisión a pocas semanas del concierto.

“Ahora sí encuentro entrada”, “increíble que en Perú se esté armando la misma experiencia que en todo el mundo!!" (‘La Casita’), “nunca duden de Bad Bunny, los que se quejaron aquí en Costa Rica se arrepintieron, fue demasiado nivel la experiencia”, “si hubieran comunicado eso desde el inicio, hubiera comprado solo occidente u oriente”, “totalmente en desacuerdo, a los de platinum los van a hacer retroceder (alejar del escenario)”, “reembolso, no es justo!” fueron algunos de los comentarios más destacados.