Helloween, la icónica banda de power metal, dará un concierto en Perú el 9 de septiembre de 2026, celebrando sus 40 años de trayectoria en el Parque de la Exposición. Foto: difusión | Foto: difusión

Helloween, la banda más grande del power metal mundial, se alista para llegar a Perú con un concierto que se realizará el 9 de septiembre de 2026 en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el marco de la gira que celebra por todo lo alto sus 40 años de trayectoria y presenta su nuevo álbum ‘Giants & Monsters’.

El regreso de Helloween al Perú marca un hito para la escena local, pues llega con tres integrantes de su formación histórica: Andi Deris, Michael Kiske y Kai Hansen, algo poco común en giras convencionales y reservado solo para momentos especiales en la historia de la banda. La preventa de entradas inicia este viernes 26 de diciembre a las 10:00 a.m. a través de Joinnus.

Helloween llega a Lima con ‘Giants & Monsters’



Helloween regresa a Lima como parte de su gira mundial de aniversario, que incluirá una parada especial en el Parque de la Exposición. El espectáculo promete un recorrido por su historia musical con un setlist que abarca desde himnos clásicos hasta canciones recientes, además de algunas sorpresas exclusivas para sus seguidores de todas las épocas. Con una trayectoria respaldada por 15 discos de oro, seis de platino y más de diez millones de copias vendidas en todo el mundo, Helloween se consolida como una leyenda del power metal internacional.

Esta gira global acompaña el lanzamiento de ‘Giants & Monsters’, el nuevo álbum de estudio que verá la luz el 29 de agosto de 2025. Se trata del segundo trabajo discográfico de la formación clásica reunida, tras el éxito del álbum homónimo, que lideró los rankings internacionales en 2021. Este nuevo material reafirma la vigencia creativa de la banda y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

El disco destaca por su riqueza sonora, fusionando elementos de heavy metal, speed metal, rock melódico, baladas épicas y pasajes progresivos. Las potentes voces de Andi Deris, Michael Kiske y Kai Hansen le dan vida a temas como ‘Giants On The Run’, ‘This Is Tokyo’ y ‘Universe (Gravity For Hearts)’, que reflejan tanto la evolución como la solidez musical del grupo.

Grabado en los míticos Wisseloord Studios en los Países Bajos y producido por Charlie Bauerfeind junto a Dennis Ward, ‘Giants & Monsters’ reúne a siete músicos de élite en una de las producciones más ambiciosas de la historia de Helloween.

