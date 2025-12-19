Considerada leyenda viva de la música en español, regresa al Perú. Raphael, el eterno ‘Divo de Linares’, volverá a reencontrarse con su público este 3 de octubre de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su aclamado ‘Raphaelísimo Tour 2026’.

La gira tiene como objetivo celebrar los más de 60 años de trayectoria ininterrumpida, marcada por la pasión y su vigencia artística. La propuesta artística también incorpora canciones de su más reciente álbum “Ayer… aún”, un exquisito tributo a la chanson française (canción francesa), donde rinde homenaje a figuras legendarias como Edith Piaf y Charles Aznavour.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el concierto de Raphael?

Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster, con preventa exclusiva BBVA el 22 y 23 de diciembre y venta general desde el 24 de diciembre. El precio de los boletos será el siguiente:

Zonas:

Platinum (sin numerar) S/336.00 (Preventa BBVA con 15% descuento) y precio normal S/395.00

VIP (sin numerar) S/165.00 (Preventa BBVA con 15% descuento) y precio normal S/190

El ‘Raphaelísimo’ tour contará con canciones inolvidables como “Yo soy aquel”, “Mi gran noche”, “Qué tal te va sin mí”, “Cómo yo te amo”, “Qué sabe nadie”, “Escándalo” y “En carne viva”, entre muchos otros, interpretados por Raphael desde el escenario.

Raphael es elegido persona del año en los Latin Grammy 2025

El 2025 marcó un momento clave en la carrera de Raphael, al ser reconocido como Persona del Año de los Latin Grammy, un galardón que celebra no solo su impacto artístico, sino también su legado humano y cultural.

Este concierto se perfila como uno de los eventos culturales más importantes de 2026 en el Perú, una noche irrepetible donde la emoción, la nostalgia y la celebración se darán la mano.