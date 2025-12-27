HOYSuscripcion LR Focus

Son del Duke y La Bella Luz se unirán para celebrar el Año Nuevo 2026 a lo grande en Plaza Norte: entradas y zonas para el concierto

El Año Nuevo se celebra con el evento 'El Reventonazo de Año Nuevo', que contará con La Bella Luz y Son del Duke como protagonistas. La cita es el 31 de diciembre en Plaza Norte.

La Chola Chabuca lidera el evento, que será una gran fiesta para despedir el 2025 y agradecer a sus millones de seguidores.
La Chola Chabuca lidera el evento, que será una gran fiesta para despedir el 2025 y agradecer a sus millones de seguidores.

El Año Nuevo está a puertas de la esquina y muchas personas no dejan de buscar opciones para despedir el 2025 y recibir el 2026 a lo grande. Una de ellas es ‘El Reventonazo de Año Nuevo’, evento que reunirá a dos de las agrupaciones de cumbia que más han destacado en los últimos meses. Se trata de Son del Duke y La Bella Luz, que fue reconocida como la mejor orquesta del año.

A través de las redes sociales, la Chola Chabuca anuncia que La Bella Luz y Son del Duke serán los grandes protagonistas de la siguiente edición de ‘El Reventonazo de Año Nuevo’, que se llevará a cabo este 31 de diciembre en la Explanada de Plaza Norte, en Independencia. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/52.

Las entradas están disponibles desde S/52 en Vaope.

Las entradas están disponibles desde S/52 en Vaope.

Chola Chabuca recibirá el 2026 junto a La Bella Luz y Son del Duke

Tras el abrumador éxito que ha alcanzado en este 2025 con sus programas 'El Reventonazo' y 'Esta noche', la Chola Chabuca se mostró contenta por el evento que organiza cada fin de año. Además, aseguró que esta celebración es muy importante para ella, pues será la oportunidad para agradecer a los millones de televidentes que la han respaldado durante este 2025. Asimismo, promete muchas sorpresas para los asistentes.

“Estoy feliz de anunciar que 'El Reventonazo de Año Nuevo' va a ser la gran fiesta para recibir el 2026 cargados de energía junto a las dos orquestas del momento: La Bella Luz y Son del Duke, que se han convertido en las favoritas del público peruano”, comentó la Chola Chabuca. “Va a ser una gran celebración para agradecer a los millones de personas que todos los fines de semana nos respaldan con su sintonía, y que lo vienen haciendo desde hace más de 18 años en el horario estelar de la televisión nacional”, agregó.

Por otro lado, la conductora comentó que ya viene alistando sus cábalas para recibir con todo el 2026, pues no solo lucirá sus prendas amarillas; sino que comerá las tradicionales doce uvas y brindará con una copa para que la prosperidad sigue abrazando a todo el pueblo peruano.

“Hay que prepararnos para recibir de la mejor manera el Nuevo Año, con las cábalas para la prosperidad, el amor y la salud. También luciendo nuestras prendas amarillas y bailar toda la noche con dos grandes orquestas como son La Bella Luz y Son del Duke, que han conquistado a todo el país. Anteriormente, el público ha disfrutado con otros Reventonazos de Año Nuevo como con Agua Marina y el año pasado con La Única Tropical”, finalizó.

