El reconocido actor y cantante peruano Christian Meier, con más de 30 años de trayectoria, regresa al Perú para ofrecer un espectáculo de primer nivel el próximo 12 de marzo de 2026. El exintegrante de Arena Hash ha elegido su país natal para dar inicio a su esperada gira internacional 'Así es el tour', en el imponente escenario del Gran Teatro Nacional.

Las entradas al show, que promete ser una de las producciones más ambiciosas de carrera artística, pueden conseguirse desde el martes 23 de diciembre en Ticketmaster. Además, contará con la participación de músicos de primer nivel. Sobre el escenario lo acompañará una gran banda en vivo, coros, vientos e invitados especiales.

TE RECOMENDAMOS CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de Christian Meier en Lima 2026?

Las entradas para ver a Christian Meier en Lima 2026 estarán disponibles desde el martes 23 de diciembre a las Ticketmaster. Sin embargo, aún no se ha detallado a qué hora inicia la venta regular de boletos.

Precios de boletos para el concierto de Christian Meier en Lima 2026

Por el momento, se desconoce el precio de las entradas para el concierto de Christian Meier; sin embargo, se recomienda mantenerse atento o atenta a las redes sociales del músico.

PUEDES VER: Hija menor de Christian Meier se gradúa en prestigiosa escuela de Londres junto a su madre Marisol Aguirre

¿Cómo se desarrollará el concierto de Christian Meier en Lima 2026?

El show promete ser uno de los más ambiciosos de las fructífera carrera de Christian Meier. El repertorio incluirá sus nuevos temas y los clásicos que marcaron generaciones como 'Alguien', 'Espérame en el tren', 'Primero en mojarme', 'Quédate' y 'Carreteras mojadas'.

El concierto marcará el lanzamiento en vivo de su nuevo álbum, el sexto en su carrera, que se estrenará días antes del inicio de su gira.

El regreso de Christian Meier a los escenarios

Tras el regreso musical de Meier con los sencillos 'Yo tan bien', 'Nací para olvidar' y 'Qué será de mí', los fans del galán de telenovelas esperan con ansías el concierto en Lima 2026.

Todas las canciones han sido compuestas por Meier y producidas en Los Ángeles por Gustavo Borner, ganador de más de veinte premios Grammy, junto a músicos de élite como Mark Goldenberg, Dean Parks, Matt Bissonette y Gregg Bissonette.