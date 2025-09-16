HOYSuscripcion LR Focus

Alejandro Sanz anuncia segunda fecha en Lima 2026 tras agotar entradas del primer concierto en el Estadio Nacional

El cantante Alejandro Sanz logró sold out en su concierto a pocas horas de haberse empezado a vender las entradas. Ante la gran demanda, se confirmó un segundo concierto en el Estadio Nacional. Conoce todos los detalles.

La entradas para el primer concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026 comenzaron a venderse la mañana del martes 26 de septiembre.
La entradas para el primer concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026 comenzaron a venderse la mañana del martes 26 de septiembre.

La expectativa por el concierto de Alejandro Sanz a Lima 2026 superó cualquier pronóstico. Tras unas cuantas horas de haber iniciado la venta oficial vía Teleticket, las entradas para su show del 25 de febrero de 2026 se agotaron por completo, lo que dejó a miles de fans sin posibilidad de conseguir un lugar en el Estadio Nacional.

Ante la abrumadora demanda, la productora del evento, Masterlive Perú, confirmó una segunda fecha en la capital peruana. El anuncio ha generado un nuevo nivel de entusiasmo entre sus seguidores, que ahora tendrán otra oportunidad para ver en vivo al cantante español en lo que promete ser una doble jornada histórica.

Anuncian segunda fecha para Alejandro Sanz en Lima 2026

La segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima 2026 fue anunciada este martes a través de un comunicado oficial, en el que se destacó la extraordinaria acogida del público peruano. El concierto del 25 de febrero hizo sold out en cuestión de horas, lo que motivó a la producción a abrir una nueva presentación en Perú para atender el entusiasmo de los miles de seguidores que quedaron sin acceso.

Así, como parte de gira '¿Y ahora qué?', Alejandro Sanz también subirá por segunda vez al escenario del Estadio Nacional el miércoles 26 de febrero de 2026, en lo que será su última función en Lima. Desde la organización han confirmado que no se añadirán más fechas y que esta será la despedida definitiva de su paso por la capital. "Para que nadie se quede sin vivir esta experiencia única", señaló la productora.

Segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima 2026. Foto: Masterlive Perú

¿Cuándo inicia la venta de entradas para la segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima 2026?

Atención si te quedaste sin entrada para el primer concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026. La venta de tickets para la segunda fecha iniciará este miércoles 17 de septiembre a las 11.00 a. m., nuevamente a través de la página web de Teleticket.

La organización ha precisado que las entradas estarán habilitadas en venta general desde el primer minuto, sin restricciones bancarias ni promociones exclusivas; es decir, no habrá preventa Interbank. Se espera alta demanda, por lo que recomiendan ingresar puntualmente a la plataforma oficial. Alejandro Sanz regresa con su gira más íntima y emotiva, y Lima tendrá una segunda oportunidad para vivirla en directo.

Precio de las entradas para la segunda fecha de Alejandro Sanz en Lima 2026, vía Teleticket

La productora de Alejandro Sanz en Lima 2026 confirmó que para la segunda fecha habrá únicamente venta general, sin preventa ni promociones especiales. Los precios estarán disponibles en su totalidad desde el inicio, así que revisa aquí el costo de los tickets según tu zona preferida y prepárate para una noche inolvidable junto al autor de clásicos como 'Corazón partío', 'Amiga mía' y 'El alma al aire'.

ZonaPrecio
Platinum central (asiento numerado)S/565
Platinum lateral (asiento numerado)S/459
VIP asiento numeradoS/399
PreferencialS/282
Occidente 1 (numerado)S/459
Occidente 2 (numerado)S/399
Oriente 1 (numerado)S/459
Oriente 2 (numerado)S/399
Tribuna NorteS/194
