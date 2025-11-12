Kangin, exintegrante de SUPER JUNIOR, vuelve a Perú con su fanmeeting 'Stunning Together': fecha, lugar y todo lo que debes saber

Tras más de una década, Kangin se reencontrará con sus fans en Perú. El exmiembro de SUPER JUNIOR, uno de los grupos más influyentes del k-pop, ha anunciado su primera gira de fanmeeting en solitario, titulada 'Stunning Together', que lo llevará por cinco ciudades de Asia y América Latina. La noticia fue confirmada por el propio artista en sus redes sociales el 12 de noviembre y replicada por productoras como Zafiro Internacional y CDM International.

La última vez que Kangin pisó suelo peruano fue en 2013, cuando aún formaba parte de la agrupación. Seis años después, en 2019, se retiró oficialmente tras una serie de situaciones personales. Aunque en los últimos años retomó su presencia en la industria, siempre bajo la agencia SM Entertainment, este tour marca una nueva etapa junto a sus seguidores.

¿Cuándo y dónde será el fanmeeting de Kangin en Perú 2026?

Kangin, cuyo nombre real es Kim Young Woon, se presentará en Lima, el próximo viernes 30 de enero de 2026, como parte de su gira 'Stunning Together' y poco después de su cumpleaños 41. El evento se realizará en el Teatro Peruano Japonés, un recinto con capacidad para 1.000 personas aproximadamente, que ha acogido múltiples espectáculos de artistas asiáticos en los últimos años.

Este fanmeeting será el primero que el famoso coreano realiza en solitario en Perú, y se espera que incluya dinámicas con el público, presentaciones especiales y momentos cercanos con sus seguidores. Las entradas aún no han salido a la venta, pero la productora Zafiro confirmó en sus redes sociales que toda la información será revelada el 15 de noviembre.

Todas las fechas del fanmeeting tour 'Stunning Together' de Kangin

La gira internacional de Kangin comenzará en Asia y continuará por Latinoamérica. Aunque en 2025 realizó un fanmeeting en solitario en Guadalajara, México, 'Stunning Together' marca su primera gira oficial por la región. Cada ciudad será escenario de un reencuentro íntimo con sus seguidores, tanto aquellos que lo acompañan desde su debut el 6 de noviembre de 2005 con SUPER JUNIOR, como los que se han sumado a su fandom a lo largo de estos 20 años.

Kangin en Manila, Filipinas: 11 de enero de 2026 en el SM North Edsa Skydome

Kangin en Ho Chi Minh, Vietnam: 24 de enero de 2026 en el Teatro Ben Thanh

Kangin en Ciudad de México, México: 28 de enero de 2026 en el Auditorio BB

Kangin en Lima, Perú: 30 de enero de 2026 en el Teatro Peruano Japonés

Kangin en Santiago, Chile: 1 de febrero de 2026 en el Teatro CA660.