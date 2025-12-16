HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cantante peruano sufre descarga eléctrica durante concierto en Centro de Lima y revela cómo sobrevivió al incidente: "Tengo quemaduras"

El cantante recibió la descarga eléctrica mientras conectaba su guitarra y usaba el micrófono, lo que lo dejó inmovilizado por varios segundos. Fue rescatado por su banda y el equipo técnico del local, lo que evitó consecuencias mayores durante el concierto.

El cantante se pronunció en sus redes sociales y contó cómo sobrevivió al incidente.
El cantante se pronunció en sus redes sociales y contó cómo sobrevivió al incidente. | Instagram de Mi Mejor Amigo Scott | Composición LR

Un concierto realizado la noche del último fin de semana en el Centro de Lima estuvo marcado por un grave incidente que puso en riesgo la vida de un músico. Carlos Suárez, cantante y guitarrista principal de la banda Mi Mejor Amigo Scott, sufrió una descarga eléctrica de varios segundos mientras se encontraba en pleno escenario, durante un evento organizado por otra agrupación local.

El hecho ocurrió en un local identificado como Yacana Bar y quedó registrado en videos que se difundieron rápidamente en redes sociales, generando alarma entre el público. Según informó Panamericana, el músico recibió la descarga al conectar su guitarra e intentar utilizar el micrófono, por lo que quedó inmovilizado por aproximadamente siete segundos.

Las imágenes muestran al artista gritando antes de caer al suelo, mientras continuaba recibiendo la descarga eléctrica. La situación fue controlada gracias a la intervención inmediata de integrantes de las bandas presentes y del equipo técnico, quienes lograron desconectar los cables y retirar el micrófono, lo que evitó consecuencias mayores.

Cantante cuenta cómo sobrevivió al incidente

Posteriormente, Suárez se pronunció a través de su cuenta de Instagram para informar sobre su estado de salud. Señaló que se encuentra estable y sin complicaciones graves, aunque precisó que sufrió dos quemaduras de primer grado en el cuello, las cuales requirieron atención médica, vendajes y medicación.

En su testimonio, el músico explicó que minutos antes del accidente se había registrado una falla técnica durante la presentación de la agrupación organizadora, La Dosis, relacionada aparentemente con problemas en la corriente eléctrica. No obstante, indicó que en ese momento no se advirtió la magnitud del riesgo.

Suárez detalló que el incidente se produjo al tocar el micrófono luego de conectar su guitarra al amplificador, lo que provocó la descarga que lo dejó paralizado. Tras el hecho, fue trasladado a un centro de salud por miembros de la banda organizadora, quienes asumieron los gastos médicos y ofrecieron cubrir los daños ocasionados a su instrumento.

¿Qué ocasionó la descarga eléctrica en Centro de Lima?

El cantante también mencionó como posible factor de riesgo la presunta ausencia de un sistema de puesta a tierra en el local, así como el uso de equipos de alto voltaje sin adaptadores adecuados, lo que habría impedido una correcta derivación de la corriente.

Pese a lo ocurrido, Suárez aclaró que no busca responsabilizar a la productora ni a los músicos organizadores, y calificó el episodio como un accidente fortuito. Asimismo, rechazó cualquier manifestación de hostilidad hacia los involucrados, destacando que se trata de un colectivo musical sin antecedentes de incidentes similares.

