Bruno Pinasco confiesa lo difícil que fue vivir el proceso de divorcio de sus padres: "(Rulito) Venía una vez por semana a visitarnos"

Presentador compartió que la escasa presencia de su padre durante la niñez alteró su percepción familiar al no entender las dinámicas típicas del hogar. | Foto: Bruno Pinasco | Composición: LR

En una reciente entrevista realizada por la periodista Milagros Leiva, Bruno Pinasco conmovió a la audiencia al revelar algunos retos que enfrentó de su infancia tras la separación de sus padres. Indicó que esto ocurrió cuando tenía solo un año y que el proceso le pareció complicado porque a tan corta edad no lograba entender la situación.

Ausencia de 'Rulito' y la complejidad de ser una figura pública

Bruno Pinasco compartió públicamente las dificultades que vivió durante su infancia tras el divorcio de sus padres, ya que el tiempo que pasaba con el conocido ‘Rulito’ Pinasco era mínimo, como solía ocurrir en épocas pasadas. “Mi papá venía una vez por semana a visitarnos, como en los típicos casos de divorcio: tienes dos días a la semana y ese tipo de cosas… Otras épocas, otra manera de ver los temas familiares”, indicó.

Esta ausencia, según confesó, se hacía evidente en situaciones cotidianas, como las del entorno escolar. “Por ejemplo, tú ibas al colegio y el profesor decía: ‘Ya, cuando su papá llegue en la noche a la casa, le muestran no sé qué, no sé cuánto’, y yo decía: ‘Pero mi papá nunca llega a la casa, ¿cómo que cuando llegue?’ No entendía esas cosas”, comentó.

De igual manera, resaltó que, al ser su padre una figura pública, la situación se volvía aún más compleja, ya que muchas personas solían preguntarle por él en distintos momentos. Bruno, ante ello, solo pensaba que él no estaba en casa. “Yo crecí sin mi papá, nunca estuvo en casa conmigo viviendo como papá. Mi recuerdo familiar de niño es sin papá”, explicó.

Luego de abordar el tema de ser una figura reconocida en el país, Leiva aprovechó para preguntarle si recordaba el momento en que fue consciente de la popularidad de su papá. Bruno indicó que no hubo un momento exacto; simplemente lo naturalizó cuando era niño y, además, pensó que “todos los papás eran así” (de populares).