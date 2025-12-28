HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Brigitte Bardot (1934-2025): más que un sex symbol

Brigitte Bardot fue, bajo todo punto de vista, una mujer polémica, tanto en el cine como en la vida. Aquí repasamos un par de películas que nos podrían dar luces de la persona detrás del ícono cultural.

Brigitte Bardot. Foto: AFP.
Este domingo 28 de diciembre nos enteramos de la muerte de la artista francesa Brigitte Bardot. Tenía 91 años. No es una partida más. Se ha ido un ícono cultural y una figura que llevó la polémica a los extremos. Esa es la razón por la que muchos medios de comunicación en el mundo han dado cuenta de su fallecimiento y, en tal dinámica, se viene dando cuenta de no pocos hechos controversiales que protagonizó a lo largo de su vida.

Brigitte Bardot fue cantante y actriz. Pero se la va a recordar más como actriz. Tuvo una infancia sin complicaciones económicas (su padre fue dueño de una empresa de gas) y desde niña mostró interés por el ballet y la danza. Desde que nació fue consciente de su belleza, certeza que reforzaba con las loas a la misma que recibió durante toda su vida. A los 18 años, en 1952, debutó en el cine con una película de entretenimiento, llamada Le Trou normand/Loco de amor, dirigida por Jean Boyer. Brigitte Bardot hizo de una joven llamada Javotte Lemoine y apareció con el cabello teñido de negro, dato que a la fecha resulta curioso porque sus principales roles los hizo con su cabello rubio. Ese mismo año, se casó con el director Roger Vadim.

Es precisamente con Vadim que su figura se hace conocida en el mundo entero al protagonizar Y dios creó a la mujer en 1956. Pero para llegar a estelarizar ese proyecto, tuvo que participar en 16 películas previas. Es decir, como actriz Bardot construyó un bagaje, una memoria histriónica que se desarrolla con la constancia. Por ser esposa de un prometedor director con proyección, pudo valerse de esa condición para protagonizar una película desde sus inicios. ¿Qué nos revela esta actitud? Pues un carácter.

Vista a la distancia, Y dios creó a la mujer es una película floja, hecha para el lucimiento de Bardot, quien hace de Juliette Hardy, una joven de Saint-Tropez que vuelve locos a tres hombres que se disputan su cariño. Lo que se recuerda de esa película es la actitud desafiante y provocadora de Bardot. Ese componente hizo que la película de Vadim no sea olvidable. Bardot apelaba a la sugerencia, al erotismo verbal. Así nació el sex symbol y la prensa sensacionalista de su país, y poco después la del mundo entero, comenzó a llamarla BB.

En 1957, Vadim y Bardot se divorciaron. La razón: las infidelidades de Bardot. Por aquel entonces, se relacionaba a Bardot con el actor Jean-Louis Trintignant, quien tuvo un rol de reparto en Y dios creó a la mujer. Ese divorcio puso ante los reflectores un rumor: Bardot era una devoradora de hombres. Muchos empezaron a criticar esa actitud, pero al mismo tiempo otros la alababan por esa conducta pautada por el libre albedrío. Esa fricción en la impresión que se tenía de ella la convirtió en leyenda. Las leyendas nacen de las opiniones encontradas y eso lo sabía muy bien Brigitte Bardot.

"El desprecio". Imagen: Difusión.

Brigitte Bardot tuvo muchos romances. Al respecto, en estas últimas horas estamos siendo testigos de recuentos amatorios, pero no nos estamos fijando en el legado de Bardot, porque hay indefectiblemente un legado: el empoderamiento femenino cuando ni siquiera se hablaba de ello. Bardot fue una mujer que decidió seguir sus instintos y afrontó las consecuencias. Actuó en muchas películas porque quería demostrar que era más que un objeto de deseo. A Bardot le gustaba ser deseada, sí, pero quería que se la viera también de otra manera. En 1973 protagonizó La historia muy buena y muy alegre de Colinot Trousse-Chemise de Jean Paul Belmondo. Esta comedia erótica fue el último trabajo de Bardot para el cine. Tenía 39 años y casi 50 películas encima.

Si tuviéramos que sugerir una película que nos ofrezca una imagen más completa de Bardot (la dimensión de su sensualidad y su capacidad para actuar), esta no sería otra que El desprecio (1963) de Jean-Luc Godard. En este trabajo, Bardot estuvo bajo las órdenes de un director gigante, tuvo como compañeros de escenas a Jack Palance y Fritz Lang (legendario director alemán a quien le gustaba aparecer en algunas películas) y desarrolló un rol (el de Camille, esposa de un guionista) que calzaba con su vacío sentimental. Claro, El desprecio, entre varios aspectos, va de la infidelidad, pero esa es una injusta nomenclatura para la real configuración de un personaje que solo esperaba atención y cariño sincero.

Ya lejos del cine, Bardot estuvo dedicada a la defensa de los animales, apoyó iniciativas nefastas de la derecha de su país, criticó a las feministas del Mee Too, se peleó públicamente con su único hijo, entre otras cosas similares. Bardot fue una mujer que se alejó de la fama, pero nunca dejó de ser un ícono cultural.

