HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Entretenimiento

¡Regresa a los escenarios! Grupo Frontera anuncia concierto en Lima para el 2026 como parte de su gira ‘Triste Pero Bien C*brón Tour’

Grupo Frontera, la reconocida banda con raíces mexicanas, llegará a Perú con su gira 'Triste pero bien c*brón tour'. Tras un año lleno de logros, la banda pisará suelo peruano para interpretar sus mayores éxitos.

Grupo Frontera, la reconocida banda con raíces mexicanas, llegará a Perú el 17 de octubre de 2026 para su gira 'Triste pero bien c*brón tour', en el Multiespacio Costa 21. Foto: difusión
Grupo Frontera, la reconocida banda con raíces mexicanas, llegará a Perú el 17 de octubre de 2026 para su gira 'Triste pero bien c*brón tour', en el Multiespacio Costa 21. Foto: difusión | Foto: difusión

Grupo Frontera, la aclamada banda estadounidense con raíces mexicanas, confirmó su llegada al Perú para ofrecer un espectacular concierto en el Multiespacio Costa 21 con motivo de su gira internacional ‘Triste pero bien c*brón tour’, con la que regresan a los escenarios tras su última gira en 2023. 

Tras un año histórico marcado por reconocimientos y momentos que definieron su carrera, el grupo ganador del Latin Grammy llevará su sonido a escenarios de Sudamérica, Centroamérica y Europa, incluyendo a nuestro país. El concierto está programado para el próximo 17 de octubre del 2026. Las entradas estarán a la venta en Teleticket desde el lunes 1 de diciembre a las 12:00 pm.

TE RECOMENDAMOS

CR1M3N3S QUE MARCARON LA HISTORIA DEL PERÚ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Grupo Frontera anuncia su gira del 2026 y lanza una fecha en Perú 🇵🇪 el 17 de octubre. Foto: difusión

Grupo Frontera anuncia su gira del 2026 y lanza una fecha en Perú 🇵🇪 el 17 de octubre. Foto: difusión

PUEDES VER: Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para su concierto en el Estadio Nacional

lr.pe

Grupo Frontera regresa a los escenarios

La nueva gira de Grupo Frontera, una de las principales referencias del regional mexicano a nivel global, marca el inicio de una etapa renovada en su carrera, impulsada por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, ‘Lo que me falta por llorar’. Este trabajo refleja una fusión única de emoción, dinamismo y el característico estilo norteño-cumbia que ha consolidado al grupo como uno de los más destacados e influyentes en la escena del regional mexicano.

El anuncio de la gira llega tras un año extraordinario para la agrupación, lleno de logros significativos y reconocimiento internacional. Grupo Frontera hizo historia al convertirse en el primer grupo del género regional mexicano en presentarse en el icónico Grand Ole Opry de Nashville. Además, obtuvieron dos nominaciones a los Premios Grammy por sus EPs ‘Mala mía’ (en colaboración con Fuerza Regida) y ‘Y lo que viene’, junto con ocho nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Durante los Latin Grammy 2025, la banda reafirmó su liderazgo dentro del género con nominaciones por los temas ‘Hecha pa’ mí’ y ‘Me jalo’, también junto a Fuerza Regida. Uno de los momentos más destacados de la noche fue su participación en el tributo al legendario Carlos Santana, donde interpretaron un medley junto a Maluma y Christian Nodal, y estrenaron en vivo ‘Me retiro’, su más reciente colaboración con Santana. También brillaron con una potente presentación en vivo de ‘Me jalo’.

Notas relacionadas
Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

LEER MÁS
Sebastián Yatra regresa a Lima en 2026: cuándo y dónde será su concierto y cómo comprar entradas

Sebastián Yatra regresa a Lima en 2026: cuándo y dónde será su concierto y cómo comprar entradas

LEER MÁS
Los beneficios de autorizar el ingreso de agua y comida en los conciertos en Perú, según Aspec

Los beneficios de autorizar el ingreso de agua y comida en los conciertos en Perú, según Aspec

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere a los 49 años Conrado Osorio, actor colombiano de la ‘Reina del sur’ y ‘La fea más bella’

Muere a los 49 años Conrado Osorio, actor colombiano de la ‘Reina del sur’ y ‘La fea más bella’

LEER MÁS
Giovanna Valcárcel expone duros momentos sobre su vida en Estados Unidos: “Necesitaba comer”

Giovanna Valcárcel expone duros momentos sobre su vida en Estados Unidos: “Necesitaba comer”

LEER MÁS
Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

Miss International 2025: hora del certamen en Perú, México, Venezuela, EE. UU. y más

LEER MÁS
Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para su concierto en el Estadio Nacional

Ricardo Arjona en Perú 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas para su concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

¿Quién ganó el Miss International 2025 y es la nueva sucesora de Thanh Thủy?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Entretenimiento

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Fernando Armas, Manolo Rojas y Julio Zevallos rendirán homenaje a Guillermo Rossini con un show en Barranco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025