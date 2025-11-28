Grupo Frontera, la reconocida banda con raíces mexicanas, llegará a Perú el 17 de octubre de 2026 para su gira 'Triste pero bien c*brón tour', en el Multiespacio Costa 21. Foto: difusión | Foto: difusión

Grupo Frontera, la aclamada banda estadounidense con raíces mexicanas, confirmó su llegada al Perú para ofrecer un espectacular concierto en el Multiespacio Costa 21 con motivo de su gira internacional ‘Triste pero bien c*brón tour’, con la que regresan a los escenarios tras su última gira en 2023.

Tras un año histórico marcado por reconocimientos y momentos que definieron su carrera, el grupo ganador del Latin Grammy llevará su sonido a escenarios de Sudamérica, Centroamérica y Europa, incluyendo a nuestro país. El concierto está programado para el próximo 17 de octubre del 2026. Las entradas estarán a la venta en Teleticket desde el lunes 1 de diciembre a las 12:00 pm.

Grupo Frontera anuncia su gira del 2026 y lanza una fecha en Perú 🇵🇪 el 17 de octubre. Foto: difusión

Grupo Frontera regresa a los escenarios



La nueva gira de Grupo Frontera, una de las principales referencias del regional mexicano a nivel global, marca el inicio de una etapa renovada en su carrera, impulsada por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, ‘Lo que me falta por llorar’. Este trabajo refleja una fusión única de emoción, dinamismo y el característico estilo norteño-cumbia que ha consolidado al grupo como uno de los más destacados e influyentes en la escena del regional mexicano.

El anuncio de la gira llega tras un año extraordinario para la agrupación, lleno de logros significativos y reconocimiento internacional. Grupo Frontera hizo historia al convertirse en el primer grupo del género regional mexicano en presentarse en el icónico Grand Ole Opry de Nashville. Además, obtuvieron dos nominaciones a los Premios Grammy por sus EPs ‘Mala mía’ (en colaboración con Fuerza Regida) y ‘Y lo que viene’, junto con ocho nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Durante los Latin Grammy 2025, la banda reafirmó su liderazgo dentro del género con nominaciones por los temas ‘Hecha pa’ mí’ y ‘Me jalo’, también junto a Fuerza Regida. Uno de los momentos más destacados de la noche fue su participación en el tributo al legendario Carlos Santana, donde interpretaron un medley junto a Maluma y Christian Nodal, y estrenaron en vivo ‘Me retiro’, su más reciente colaboración con Santana. También brillaron con una potente presentación en vivo de ‘Me jalo’.

