Machito Ponce en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para ver al ícono de la música dance de los 90’

Machito Ponce regresa a Perú tras 10 años para celebrar sus 30 años de carrera musical. El icónico cantante del dance de los 90 se presentará en el festival ‘Noventerísimo’.

El evento se llevará a cabo el 24 de enero en la discoteca Paraíso de Ate Vitarte, y contará con la actuación de Ruth Karina y Gin Tonic. Foto: difusión.
El evento se llevará a cabo el 24 de enero en la discoteca Paraíso de Ate Vitarte, y contará con la actuación de Ruth Karina y Gin Tonic. Foto: difusión.

El cantante argentino Machito Ponce regresa a nuestro país después de 10 años para celebrar sus 30 años de trayectoria musical. Asimismo, el representante de la música dance de los 90’ se sumará al festival ‘Noventerísimo’, que se llevará a cabo el próximo 24 de enero en la discoteca Paraíso de Ate Vitarte, gracias a la producción de Life Entertainment.

Machito Ponce, ícono de la música dance, dará un gran concierto este 24 de enero y compartirá escenario con la cantante Ruth Karina, una de las voces más emblemáticas de la tecnocumbia, quien llevará toda su energía y carisma al escenario. También estará Gin Tonic, banda tributo internacional a Vilma Palma e Vampiros en este festival que promete encender la noche. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket. 

Machito Ponce forma parte de ‘Noventerísimo’

Machito Ponce llegará a la capital para ofrecer un concierto con el que hará un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera, entre ellos destacan los grandes hits como ‘Short Dick Man’, ‘Lick It’, ‘Samantha’, ‘Póntelo’, ‘Hot Line’ y ‘Ponte a brincar’, pegajoso tema de 1995 que se convirtió en un himno para la Generación X. Además, el artista incluirá otros clásicos de los 90 para sorprender a sus fieles seguidores con un gran show cargado de nostalgia noventera.

Este concierto de Machito en Ate Vitarte forma parte de la gira ‘MP30’, con la que celebra tres décadas de trayectoria. El tour ya ha pasado por festivales internacionales como Superstars Of The 90’s en Sevilla y Málaga, tras el éxito del 390 Tour que compartió con Jazzy Mel y King África.

Machito Ponce sigue difundiendo la música retro en el mundo

A más de 30 años de su irrupción en la escena musical, Machito Ponce continúa llevando su energía característica por Argentina, Latinoamérica y España, donde sus shows de estilo retro siguen tan vigentes y populares como en sus mejores épocas. Recordemos que Machito Ponce ha llenado grandes coliseos y escenarios emblemáticos, como la Plaza de Acho, donde más de 12 mil asistentes disfrutaron de su música.

Considerado una de las figuras clave del movimiento dance de los años 90, Machito integra el grupo de artistas que marcaron tendencia junto a nombres como The Sacados, Jazzy Mel, El Símbolo y King África. En la actualidad, sus canciones son un clásico obligatorio en festivales y fiestas temáticas dedicadas al revival noventero, un fenómeno nostálgico que continúa ganando fuerza y conquistando nuevas generaciones.

