My Chemical Romance, una de las bandas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI, confirmó su primer concierto en Perú. La agrupación liderada por Gerard Way se presentará el próximo 25 de enero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima como parte de su gira por Sudamérica 2026, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año.

El show contará con la participación especial de los suecos The Hives, maestros del garage punk. El concierto en Lima de My Chemical Romance incluirá un repaso por sus discos más emblemáticos, desde 'Three Cheers for Sweet Revenge' hasta 'The Black Parade', incluyendo himnos como 'Helena', 'I’m Not Okay (I Promise)' y 'Welcome to the Black Parade'.

¿Cuándo llega My Chemical Romance a Perú?

La banda formada en Nueva Jersey en 2001 tocará en Lima el 25 de enero de 2026. El concierto se llevará a cabo en el Estadio Nacional, uno de los recintos más importantes del país. Será su primera vez en Perú, luego de años de espera por parte de sus seguidores.

Desde su debut con 'I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love', hasta su última gira de reunión, My Chemical Romance ha mantenido una sólida base de fans latinoamericanos. Este anuncio llega en un momento clave, ya que la banda ha retomado sus presentaciones en vivo con gran éxito en diferentes partes del mundo.

Foto: Ticketmaster

Preventa de entradas para el concierto de My Chemical Romance

Las entradas estarán disponibles desde el 27 de junio a través de Ticketmaster. Ese día se habilitará la preventa exclusiva para clientes BBVA desde las 9:00 a.m., con un 25% de descuento usando tarjetas de débito o crédito del banco. La venta general comenzará el mismo día a las 12:00 p.m.

Hasta el momento, los precios de las entradas no han sido confirmados oficialmente, pero se espera una alta demanda por tratarse del primer concierto de My Chemical Romance en Perú.

¿Quiénes son My Chemical Romance?

My Chemical Romance es una banda originaria de Nueva Jersey, Estados Unidos, formada en 2001 por Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way y Frank Iero. Su música, una potente mezcla de rock alternativo, punk y emo, se convirtió en la voz de una generación marcada por la angustia juvenil y la búsqueda de identidad.

El grupo debutó con el álbum 'I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love' (2002), pero alcanzó el reconocimiento mundial con su segundo trabajo, 'Three Cheers for Sweet Revenge' (2004), que incluyó éxitos como 'Helena' y 'I’m Not Okay (I Promise)'. No obstante, su consagración definitiva llegó con 'The Black Parade' (2006), una obra conceptual cargada de teatralidad y melancolía, liderada por el icónico sencillo 'Welcome to the Black Parade'.

Aunque se separaron en 2013, My Chemical Romance anunció su regreso en 2019 y desde entonces han ofrecido conciertos multitudinarios en Europa, Norteamérica y Asia. Su llegada a Lima representa un momento histórico para los fans peruanos, quienes durante más de dos décadas esperaron la oportunidad de verlos en vivo por primera vez.